România are un PIB de 480 de miliarde de dolari, dar e de 10 ori mai mic decât cea mai bogată țară din Europa. Inegalități uriașe în Uniune

Clasamentul celor mai prospere state europene are un lider detașat, potrivit celor mai recente date incluse în Raportul privind populația mondială pentru anul 2025. Germania ocupă primul loc, iar ceea ce surprinde analiștilor nu este însă poziția, ci amploarea reală a performanței sale economice, considerabil mai mare decât estimează majoritatea observatorilor. Concret, produsul intern brut al Germaniei depășește suma economiilor Regatului Unit, Portugaliei și Greciei luate împreună.

Potrivit cifrelor raportate, Germania înregistrează un PIB de 4,74 trilioane de dolari. Pe locul secund în ierarhia europeană se află Regatul Unit, cu un PIB de 3,84 trilioane de dolari, urmat de Franța, cu 3,21 trilioane de dolari. Italia ocupă poziția a patra, cu 2,42 trilioane de dolari, iar Rusia completează primele cinci state, cu 2,08 trilioane de dolari. Mai jos în clasament, Portugalia se situează pe locul 18, cu un PIB de 321,44 miliarde de dolari, iar Grecia pe locul 20, cu 267,35 miliarde de dolari.

PIB-ul nominal al României este de aproximativ 10 ori mai mic decât cel al Germaniei, situându-se la 480,8 miliarde de dolari în 2026, cu un PIB pe cap de locuitor estimat la 25.693 de dolari. Economia s-a răcit la o rată de creștere de aproximativ 0,7%, fiind afectată în mare măsură de austeritate, prețurile ridicate la energie și reducerea consumului intern.

Specialiștii explică avuția Germaniei printr-o economie extrem de avansată și diversificată. La nivel mondial, Germania ocupă locul trei, după Statele Unite și China. Unul dintre pilonii centrali ai succesului său este industria de export, țara clasându-se pe poziția a treia în topul global al exportatorilor. Numai în anul 2024, Germania a exportat bunuri și servicii în valoare de 1,66 trilioane de dolari, înregistrând un surplus comercial de 255 de miliarde de dolari.

Portofoliul său de export include vehicule, utilaje, substanțe chimice, echipamente electrice, produse electronice, produse farmaceutice și materiale plastice. De asemenea, Germania este cea mai importantă națiune producătoare din Europa, fiind responsabilă pentru aproximativ o treime din întreaga producție industrială a continentului. Un alt factor cheie îl reprezintă alocările substanțiale pentru cercetare și dezvoltare: statul german dedică aproximativ 3,1% din PIB-ul său pentru inovație științifică și tehnologică.