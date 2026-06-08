Gică Popescu, despre Campionatul Mondial: "E frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak"
Postat la: 08.06.2026 |
Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat că este frustrant să vadă selecționate precum Curacao, Haiti sau Iordania la Cupa Mondială, iar România să stea acasă.
"Traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28... Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm", a spus el.
Prezent la trei ediții ale Cupei Mondiale cu România, 1990, 1994 și 1998, Popescu susține că este nevoie de timp pentru ca naționala să ajungă din nou în top. "Se poate schimba ceva la echipa noastră națională. Este însă nevoie de multă muncă, de multă răbdare, de pricepere și așa mai departe. Pentru că această degradare a fotbalului românesc a venit în timp. Și e nevoie de o cantitate de timp egală pentru a reveni acolo unde am fost o dată, adică în top", a menționat fostul căpitan.
După părerea sa, Gheorghe Hagi este omul potrivit pentru funcția de selecționer cu condiția să i se ofere timp. "Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit la echipa națională. Dar are nevoie de timp. Dacă cineva crede că Gică are o baghetă magică și peste noapte transformă echipa națională într-una super-performantă se amăgește. Cum am spus, e nevoie de timp, de răbdare. E important să i se dea timp lui Gică pentru că el a dovedit de nenumărate ori că este omul capabil să facă proiecte de asemenea anvergură. Dar, repet, are nevoie de timp", a explicat Popescu.
El a menționat că turneul final al Cupei Mondiale este un eveniment sportiv chiar mai important decât Jocurile Olimpice. "Din punctul meu de vedere, Cupa Mondială este cel mai important eveniment sportiv al lumii, peste Jocurile Olimpice, peste orice. Dar ca să înțelegi ce spun eu, trebuie să mergi acolo, să simți... e ceva incredibil. Eu i-aș sfătui pe copiii ăștia care vin din spate în fotbal să facă tot ceea ce le stă în putință să participe un astfel de turneu final, pentru că este o experiență incredibilă", a afirmat fostul căpitan al naționalei.
"În momentul în care câștigi un meci la Cupa Mondială este ceva absolut superb. Generația noastră a avut ocazia să câștige mai multe, au fost și calificările din faza grupelor care cred eu că rivalizează foarte mult cu o cupă europeană. Este ceva extraordinar. Satisfacția pe care o ai atunci când câștigi un meci la Mondial nu se compară cu nimic", a adăugat el. Sistemul cu 48 de echipe este unul exagerat în opinia lui Gheorghe Popescu, el spunând în glumă că în curând o să se joace la Cupa Mondială cu wild card, precum la turneele de tenis.
"Au fost mulți jucători împotriva cărora am jucat și m-au impresionat. Pentru că acolo chiar sunt cei mai buni din toată lumea. Și înainte, pe vremea noastră, chiar erau cei mai buni pentru că erau puține echipe. Noi am jucat Mondial cu 24 de reprezentative. Apoi au fost 32, dar acum sunt 48... Ce să spun, o să ajungă acolo cu invitații... O să se joace la Cupa Mondială cu wild card, ca la tenis. Nu, noi am jucat când valorile erau concentrate. Atunci erau toți buni. Cele mai bune 24 sau 32 de echipe din lume. Formatul ăsta cu 48 de echipe diluează calitatea și a fost ales pentru rețeta financiară a competiției. Sunt 104 meciuri la ediția aceasta, mie mi se pare mult prea mult. Din păcate, partea financiară este cea care guvernează acum nu numai fotbalul, ci sportul în general. Nu contează că jucătorii trebuie să străbată un continent întreg pentru a juca un meci, contează doar rețeta financiară. Jucătorii au ajuns în zilele noastre să joace câte 60-70 de meciuri pe an. De aceea jucătorii clachează pe final de sezon și apar aceste accidentări. Este prea mult", a mai afirmat el.
Selecționata Spaniei este favorita lui Gheorghe Popescu la câștigarea Cupei Mondiale din acest an. "Mie îmi place Spania foarte mult și este favorita mea. Apoi Brazilia este o echipă cu jucători foarte buni. Apoi Germania, care e mereu acolo, Argentina, bineînțeles. Însă eu merg pe Spania pentru că îmi place mult cum joacă", a adăugat fostul internațional. Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Acesta este primul turneu final din istorie extins la un număr record de 48 de echipe participante, față de 32 la edițiile anterioare.
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