China și noul zid economic: Beijingul încearcă să blocheze plecarea tehnologiilor
Postat la: 08.06.2026 |
După decenii în care a atras investiții străine și a încurajat transferul de tehnologie către economia sa, China schimbă direcția. Autoritățile de la Beijing adoptă noi măsuri pentru a împiedica firmele locale să transfere tehnologie în afara țării.
Schimbarea reflectă o transformare mai amplă a priorităților regimului chinez. Dacă în trecut accentul era pus pe creșterea economică și integrarea în economia globală, în prezent securitatea națională și competiția strategică cu Statele Unite au devenit obiective centrale, mai arată Il Post.
În ultimele săptămâni, Beijingul a introdus reguli mai stricte pentru companiile chineze care intenționează să investească în străinătate, să deschidă fabrici peste hotare sau să colaboreze cu parteneri externi în domenii considerate sensibile. Autoritățile chineze justifică măsurile prin creșterea riscurilor geopolitice și a concurenței internaționale. În practică, statul își rezervă puteri sporite pentru a bloca transferul unor tehnologii considerate strategice.
Unul dintre cazurile care au atras atenția a fost cel al companiei chineze de inteligență artificială Manus. Deși și-a mutat sediul în Singapore, compania a rămas puternic conectată la piața chineză. Autoritățile de la Beijing au intervenit pentru a împiedica preluarea firmei de către gigantul american Meta, invocând motive de securitate națională. Potrivit presei internaționale, fondatorilor companiei li s-ar fi interzis temporar să părăsească țara pe durata investigațiilor.
Noua abordare contrastează puternic cu politica urmată de China în ultimele decenii. Începând cu anii 1980, Beijingul a atras masiv investiții occidentale, oferind acces la o forță de muncă numeroasă și costuri reduse de producție. În schimb, companiile străine au adus tehnologii, procese industriale și know-how.
Giganți precum Apple, Volkswagen sau alte multinaționale și-au construit o parte importantă din lanțurile de producție în China. Astfel, țara a devenit centrul manufacturier al economiei globale și a acumulat o experiență industrială care îi oferă astăzi un avantaj major. Experții consideră că Beijingul încearcă acum să împiedice repetarea în sens invers a acestui proces, limitând posibilitatea ca firmele chineze să transfere tehnologie către alte state.
Autoritățile chineze nu se limitează la controlul companiilor locale. În aprilie, Beijingul a adoptat și măsuri care permit investigarea și sancționarea firmelor străine care renunță la furnizorii chinezi sau reduc colaborarea cu aceștia. Noile reguli vizează comportamente considerate „discriminatorii" față de companiile din China și ar putea afecta numeroase multinaționale care încearcă să își diversifice lanțurile de aprovizionare din motive geopolitice.
Fenomenul este vizibil în special după pandemia de COVID-19 și după deteriorarea relațiilor dintre China și Occident, când multe companii au început să mute o parte din producție către alte state din Asia.
Deși și Statele Unite și Uniunea Europeană au adoptat măsuri de protecție în sectoare strategice, amploarea intervenției statului chinez este considerată mult mai mare. În ultimii ani, Washingtonul a limitat exporturile unor microcipuri avansate către China, iar Uniunea Europeană a introdus propriile instrumente de protejare a industriilor sensibile. Beijingul răspunde acum prin consolidarea controlului asupra tehnologiilor dezvoltate pe teritoriul său și prin măsuri menite să păstreze în țară atât companiile strategice, cât și avantajele industriale acumulate în ultimele decenii.
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