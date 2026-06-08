Bursele asiatice se prăbușesc după semnele unei bule speculative AI. Bursa sud-coreeană a suspendat temporar tranzacțiile
Postat la: 08.06.2026 |
Piețele financiare din Asia au început săptămâna cu o scădere puternică, amplificată de vânzările masive de acțiuni ale companiilor producătoare de cipuri pentru inteligență artificială. Coreea de Sud a fost cea mai afectată, după ce indicele local Kospi a scăzut cu aproape 9% imediat după deschiderea ședinței de tranzacționare de luni, ceea ce a declanșat un mecanism de protecție care a suspendat temporar operațiunile timp de 20 de minute. Ulterior, pe parcursul zilei, pierderile s-au redus ușor, iar Kospi a închis cu o scădere de 5%.
Declinul abrupt al indicelui sud-coreean a fost cauzat în principal de prăbușirea acțiunilor celor doi giganți locali ai semiconductorilor, Samsung Electronics și SK Hynix, care împreună reprezintă aproape jumătate din capitalizarea Kospi. Ambele companii au înregistrat pierderi de peste 10% în primele minute ale tranzacționării, însă și-au redus ulterior declinul, contribuind la atenuarea scăderii generale.
Corecția nu s-a limitat însă doar la Peninsula Coreeană. La Tokyo, indicele Nikkei 225, dominat de companii din sectorul tehnologic, a pierdut 3,9%, în timp ce Topix, un indicator mai larg al pieței japoneze, a scăzut cu 2,6%. În Taiwan, indicele Taiex, puternic influențat de producătorul de cipuri TSMC, a coborât cu până la 6% în timpul ședinței. În schimb, piețele cu o pondere mai mică a companiilor de semiconductori au avut o evoluție mai bună: indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu doar 1%, iar CSI 300 din China continentală cu 1,5%.
Vinerea neagră de la New York, principala cauză a prăbușirii asiatice
Vânzarea masivă de acțiuni din Asia este consecința directă a corecției severe înregistrate vineri pe bursele americane. Atunci, cele mai mari companii producătoare de cipuri au pierdut peste 10% într-o singură zi, în cea mai proastă ședință de tranzacționare de la începutul pandemiei. Indicele Nasdaq Composite, care reflectă evoluția sectorului tehnologic, a scăzut cu 4%, pe fondul unei creșteri economice robuste în Statele Unite, ceea ce a diminuat semnificativ șansele ca Rezerva Federală să reducă dobânzile în viitorul apropiat.
Analiștii de la grupul financiar japonez Nomura au identificat mai multe cauze care au afectat acțiunile din domeniul cipurilor. Printre acestea se numără solicitarea unor clienți americani adresată Casei Albe pentru măsuri care să remedieze penuria de cipuri de memorie, precum și decizia producătorului Nvidia de a reduce o parte din capacitatea noii sale platforme de generație următoare, denumită Vera Rubin. Declinul vine după o perioadă lungă de creșteri masive pe principalele piețe asiatice legate de inteligența artificială, susținute de entuziasmul investitorilor față de evoluțiile rapide din domeniu.
După anunțarea rezultatelor negative din Coreea de Sud, președintele țării a declarat că, în opinia sa, piața bursieră rămâne subevaluată, ceea ce a contribuit la atenuarea presiunii de vânzare. De asemenea, directorul general al Nvidia a încercat să tempereze temerile investitorilor, afirmând că scăderile abrupte ale acțiunilor reprezintă de fapt o oportunitate de cumpărare. Declarațiile au avut un efect limitat asupra piețelor, iar volatilitatea rămâne ridicată în așteptarea unor semnale clare din partea băncilor centrale și a marilor companii tech.
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