România poate pierde cea mai mare investiție din domeniul inteligenței artificiale din cauza lipsei unui guvern plin. 8 miliarde de euro, blocate din cauza crizei politice

O investiție estimată la până la 8 miliarde de euro într-o megafabrică de inteligență artificială ar putea fi pusă în pericol în România din cauza instabilității politice și a lipsei unui guvern cu puteri depline.

Newsweek România transmite că proiectul, considerat cel mai mare potențial investițional străin din perioada post-decembristă, vizează atragerea unor giganți globali din sectorul microcipurilor, însă întârzierile administrative și incertitudinea decizională riscă să reducă șansele României în competiția regională cu Polonia, Cehia și Germania pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Mega-fabrica de inteligență artificială

Sursa citată arată că, în câteva zile expiră procedura de colectare de de EOI (expression of intention) lasată pe 15 aprilie de Guvernul României. Prin aceasta era lansată o scrisoare de intenție pentru realizarea cele mai mari investiții străine în România post-decembristă: o mega fabrică de Inteligență Artificială cu o valoare cuprinsă între 2-3 miliarde și maxim 8 miliarde de Euro care ar pune România pe harta celei mai rapide industrii globale.

Asistența e dată de Banca Mondială. Implicate sunt Ministerul Energiei, cel al Finanțelor și Autoritate pentru Digitalizarea României (ADR).

Conform anunțului lansat pe site-ul Ministerului Energiei "părțile interesate sunt invitate să transmită un concept orientativ de dezvoltare care să acopere, cel puțin, o fază inițială de implementare de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente, împreună cu o abordare orientativă privind cererea, gradul de utilizare, scalabilitatea și livrarea proiectului".

Instabilitatea politică pune în gardă investitorii

"Proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, cu relevanță națională și regională, menită să sprijine dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura AI de nouă generație", transmit inițiatorii proiectului.

AmCham România a semnalat recent că instabilitatea politică, inflația și deficitul bugetar duc la planuri de investiții mai prudente, iar Comisia Europeană notează că incertitudinea politică și fiscală afectează încrederea investitorilor, reformele și absorbția fondurilor europene.

Conform unor surse din industria de profil, consultate de Newsweek România, nume gigantice din industria de microcipuri sunt interesate să dezvolte viitoarea fabrică de inteligență arficială din România, numai că vidul de putere de la București îi lasă pe decidenții acestora fără posibilitatea de a iniția măcar discuții cu cineva din vreun minister.

"Pur și simplu lipsa unui guvern plin îi lasă pe potențialii investitori fără parteneri de dialog. Nu ai cu cine să vorbești în Guvernul României. Nimeni nu ia o decizie. Toți așteaptă. Și aici vorbim de interes real și palpabil din partea unor giganți la nivel mondial cum sunt giganții din Taiwan, TSMC și Foxconn, liderii mondiali în producția de microcipuri. Nvidia nu investește nicăieri în centre AI, nu a fost nimeni de la ei în România, spre deosebire de oficialii de la celelalte companii", susțin sursele citate.

TSMC a avut afaceri de 122 miliarde de dolari în 2025 în timp ce veniturile Foxconn în același an au atins 262 miliarde de dolari.