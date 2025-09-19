Donald Trump vrea inapoi baza din Afganistan de unde au fugit americanii in mandatul lui Joe Biden

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește ca baza aeriană Bagram din Afganistan să revină sub control american. Mișcare ar putea reînvia implicarea Statelor Unite în țară și ar readuce atuul strategic pierdut în timpul retragerii haotice a Occidentului de acum patru ani, transmite Europa Liberă.

Pe 18 septembrie, la conferința de presă susținută împreună cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, Trump a sugerat că administrația lui negociază cu talibanii pentru ca forțele americane să ocupe din nou baza militară din apropierea Kabulului. Aceasta a fost abandonată în 2021, cu puțin timp înainte ca talibanii să preia din nou controlul asupra Afganistanului.

Locația strategică a bazei, aproape de siturile nucleare din China, care are o graniță scurtă de 92 de kilometri cu Afganistanul, o face deosebit de valoroasă, a adăugat el. „Încercăm să o recuperăm pentru că au nevoie de lucruri de la noi. Vrem baza înapoi", a spus Trump în timpul conferinței de presă comune din Marea Britanie. „Dar unul dintre motivele pentru care vrem baza este, după cum știți, că se află la o oră distanță de locul în care China își produce armele nucleare."