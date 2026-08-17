O altă noapte de groază pentru Kiev: armata rusă a lansat un atac masiv cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă

Armata rusă a lansat un atac masiv cu drone și rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă. În urma ofensivei, trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite. De asemenea, resturile de drone au avariat locuințe și vehicule.

Bilanțul tragic al atacului de la nord-est de capitală

Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare a regiunii Kiev, Tîmur Tkachenko. Oficialul a declarat că atacul a provocat pagube în trei locații din raionul Brovarî , situat la nord-est de capitală, notează Kyiv Post, citat de Mediafax.

Tkachenko a anunțat și un bilanț preliminar al atacului. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil și alte trei au fost rănite, precizează oficialul.

Resturile de drone doborâte au avariat case private, anexe și vehicule, provocând totodată un incendiu la o clădire nerezidențială.

Avertismentele Forțelor Aeriene și direcțiile de atac

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că drone rusești se apropiau de capitală dinspre nord. Ulterior, autoritățile militare au raportat deplasarea unor drone către Kiev din nord și către Dnipro din sud.

În plus, au avertizat asupra posibilității utilizării unor arme balistice dinspre nord.

Intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii civile

În cursul ultimei săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Kievului. Miercuri, atacurile rusești au ucis 17 persoane și au rănit alte 44. Potrivit autorităților ucrainene, o mare parte dintre pagube au fost provocate unor companii și infrastructuri civile.

La începutul lunii, Rusia a lansat asupra capitalei ucrainene 35 de rachete și 185 de drone, dintre care 27 de rachete balistice.

Mai multe clădiri rezidențiale și alte obiective din Kiev au fost avariate, fiind raportate incendii și victime.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile afirmând că Federația Rusă vizează infrastructură civilă.