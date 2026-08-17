Donald Trump vrea să declare Strâmtoarea Ormuz teritoriu american
Postat la: 15.08.2026 |
Donald Trump aruncă 'bomba': vrea să transforme Strâmtoarea Ormuz în teritoriu al SUA
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, în cadrul unui discurs ţinut în Long Island, New York, că va transforma Strâmtoarea Ormuz în teritoriu al SUA, în ciuda faptului că Omanul şi Iranul împart jurisdicţia asupra acestei căi navigabile, relatează The Hill. „În curând, voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite", a spus Trump în timpul unui discurs în care a subliniat eforturile administraţiei sale de combatere a criminalităţii în SUA. Trump nu a oferit detalii cu privire la modul în care ar transforma această rută maritimă crucială în teritoriu american, având în vedere că SUA nu au jurisdicţie asupra acestei căi navigabile.
Importanța strategică a Strâmtorii Ormuz
Strâmtoarea Ormuz este situată între Golful Persic şi Golful Oman. Iranul se află pe coasta de nord a strâmtorii, în timp ce Omanul se află pe coasta de sud. Aproximativ 20% din petrolul şi gazul mondial circulă prin această rută maritimă. Războiul dintre SUA şi Iran şi închiderea ulterioară a strâmtorii au dus la o creştere bruscă a preţurilor la energie la nivel mondial.
Conflictul americano-iranian și blocada din strâmtoare
Trump a afirmat, încă de la începutul conflictului, acum aproximativ şase luni, că SUA controlează strâmtoarea. El a dispus de două ori blocada navală americană în strâmtoare, revendicând supremaţia SUA asupra tranzitului exporturilor de petrol din regiune. Iranul a respins afirmaţiile lui Trump potrivit cărora SUA controlează această cale navigabilă.
Într-o postare publicată miercuri pe platforma de socializare X, Autoritatea iraniană pentru Strâmtoarea Golfului Persic a declarat că, indiferent cine o deţine, „realitatea rămâne aceeaşi: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată şi nu va fi redeschisă până când condiţiile Iranului nu vor fi acceptate".
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