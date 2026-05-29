Bitcoin se prăbușește după declarațiile lui Trump: peste 270 de milioane de dolari lichidate într-o oră

Bitcoin a scăzut sub pragul de 73.500 de dolari, iar lichidările de pe piața criptomonedelor au depășit 270 de milioane de dolari într-o singură oră, după noi tensiuni legate de Strâmtoarea Hormuz și atacurile militare americane asupra unor operațiuni iraniene cu drone.

Piața crypto a reacționat puternic după ce președintele Donald Trump a negat informațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi aproape de un acord cu Iranul privind controlul Strâmtorii Hormuz. Cu doar câteva zile înainte, Trump afirmase că negocierile erau „în mare măsură finalizate", iar investitorii mizau pe o posibilă dezescaladare a conflictului, potrivit bscnews.

Declarațiile făcute pe 27 mai au schimbat însă rapid sentimentul pieței. Trump a transmis că nici Iranului, nici Omanului nu li se va permite să controleze această rută strategică, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

În urma reacțiilor, Bitcoin a coborât sub 73.500 de dolari, iar volatilitatea a crescut puternic. Cei mai afectați au fost traderii care mizau pe creșterea pieței, lichidările pozițiilor long ajungând la aproape 264 de milioane de dolari. Vânzările forțate au amplificat scăderea, provocând un efect de domino pe piața crypto.

Situația s-a tensionat și mai mult după apariția informațiilor despre noi atacuri americane asupra unor operațiuni iraniene cu drone din zona Bandar Abbas. Potrivit unui oficial american, armata SUA a doborât patru drone iraniene și a lovit o stație de control terestră care pregătea lansarea unei alte drone. Iranul a condamnat atacurile și a avertizat că va reacționa la orice încălcare a armistițiului.

Tensiunile dintre Washington și Teheran sunt legate atât de controlul Strâmtorii Hormuz, cât și de negocierile privind programul nuclear iranian. Printre principalele puncte de dispută se numără stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, sancțiunile economice și controlul asupra rutei maritime strategice.

Pentru investitorii din piața crypto, conflictul din regiune a devenit un factor macroeconomic important. Evoluția Bitcoin este influențată tot mai mult de tensiunile geopolitice, iar analiștii avertizează că volatilitatea ridicată ar putea continua până la stabilizarea situației diplomatice și militare din Orientul Mijlociu.