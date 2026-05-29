Bitcoin se prăbușește după declarațiile lui Trump: peste 270 de milioane de dolari lichidate într-o oră
Postat la: 29.05.2026 |
Bitcoin a scăzut sub pragul de 73.500 de dolari, iar lichidările de pe piața criptomonedelor au depășit 270 de milioane de dolari într-o singură oră, după noi tensiuni legate de Strâmtoarea Hormuz și atacurile militare americane asupra unor operațiuni iraniene cu drone.
Piața crypto a reacționat puternic după ce președintele Donald Trump a negat informațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi aproape de un acord cu Iranul privind controlul Strâmtorii Hormuz. Cu doar câteva zile înainte, Trump afirmase că negocierile erau „în mare măsură finalizate", iar investitorii mizau pe o posibilă dezescaladare a conflictului, potrivit bscnews.
Declarațiile făcute pe 27 mai au schimbat însă rapid sentimentul pieței. Trump a transmis că nici Iranului, nici Omanului nu li se va permite să controleze această rută strategică, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.
În urma reacțiilor, Bitcoin a coborât sub 73.500 de dolari, iar volatilitatea a crescut puternic. Cei mai afectați au fost traderii care mizau pe creșterea pieței, lichidările pozițiilor long ajungând la aproape 264 de milioane de dolari. Vânzările forțate au amplificat scăderea, provocând un efect de domino pe piața crypto.
Situația s-a tensionat și mai mult după apariția informațiilor despre noi atacuri americane asupra unor operațiuni iraniene cu drone din zona Bandar Abbas. Potrivit unui oficial american, armata SUA a doborât patru drone iraniene și a lovit o stație de control terestră care pregătea lansarea unei alte drone. Iranul a condamnat atacurile și a avertizat că va reacționa la orice încălcare a armistițiului.
Tensiunile dintre Washington și Teheran sunt legate atât de controlul Strâmtorii Hormuz, cât și de negocierile privind programul nuclear iranian. Printre principalele puncte de dispută se numără stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, sancțiunile economice și controlul asupra rutei maritime strategice.
Pentru investitorii din piața crypto, conflictul din regiune a devenit un factor macroeconomic important. Evoluția Bitcoin este influențată tot mai mult de tensiunile geopolitice, iar analiștii avertizează că volatilitatea ridicată ar putea continua până la stabilizarea situației diplomatice și militare din Orientul Mijlociu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tranzitia catre Agricultura Ecologica: Cum poate certificarea SRAC sa valideze angajamentul pentru practici sustenabile?
Agricultura ecologica nu mai este doar o nișa pentru producatorii care vor sa se diferențieze, ci o direcție tot mai imp ...
-
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la 30 de metri adâncime
Veche de șase secole, „fantana vie" din Castelul Corvinilor amintește de una dintre cele mai infioratoare legende ...
-
Numărul şomerilor a ajuns la 512.000 de persoane, în aprilie, în creştere faţă de aprilie 2025. În rândul tinerilor, rata şomajului este de 28,8%, în perioada ianuarie-martie 2026
Rata somajului in luna aprilie 2026 a fost, in forma ajustata sezonier, de 6,3%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fa ...
-
O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat. MApN: Nu e un atac asupra României, e un efect al războiului din Ucraina. Care e reacția NATO
O drona a cazut joi noaptea pe un bloc din centrul Galațiului, transmite DSU. Drona a explodat, iar doua persoane au ars ...
-
Mărturia pasagerei încătușate după bătaia într-un autobuz din Pitești: „Am 38 de kg, nu am vrut să mă bat cu șoferul!"
Cazul șocant petrecut intr-un autobuz din Pitești, miercuri seara, ia o noua turnura dupa ce femeia luata in catușe a of ...
-
Super El Niño, fenomenul care va influența vremea vara aceasta. Au apărut deja primele anomalii
Un posibil Super El Niño incepe sa remodeleze circulația atmosferica globala, iar primele efecte sunt deja vizibi ...
-
Incident fără precedent în spațiul cosmic: un astronaut și-a pierdut capacitatea de a vorbi. Ce înseamnă asta pentru misiunile viitoare?
Astronautul veteran NASA Mike Fincke a confirmat ca el a fost membrul echipajului care a suferit un incident medical la ...
-
Wall Street Journal: Europa începe să ia în calcul un scenariu sumbru - extinderea de către Putin a războiului dincolo de granițele Ucrainei
Președintele rus Vladimir Putin starnește temeri tot mai mari in capitalele europene, arata ziarul american Wall Street ...
-
Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur reapare după 700 de ani. Relicva medievală ar putea fi vândută pentru 2,7 milioane de dolari
Un manuscris medieval extrem de rar despre Regele Arthur, Merlin și cautarea Sfantului Graal va fi scos la licitație la ...
-
Reguli de aur când probați o pereche nouă de pantofi de lucru
Alegerea și probarea corecta a unei perechi noi de pantofi de lucru influențeaza direct confortul, siguranța și rezisten ...
-
Fostul ambasador SUA, avertisment pentru Nicușor Dan. "Aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj"
Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza ca statele democratice, inclusiv Romania, sunt vizate ...
-
Românii se bat pe locurile de muncă: peste 61 de aplicări pentru fiecare job disponibil. Piața muncii arată presiunea uriașă dintre cerere și ofertă
Piața muncii din Romania devine tot mai aglomerata in contextul in care numarul locurilor de munca disponibile ramane li ...
-
Ce taxe platesti ca freelancer in Romania?
Lucrezi pe cont propriu si nu stii exact unde se duc banii? Esti departe de a fi singurul in situatia aceasta. Freelanci ...
-
Cum să economisești energie cu un aer condiționat 12000 BTU fără să renunți la confort
Caldura din timpul verii poate transforma rapid un apartament intr-un spațiu greu de suportat, mai ales in zilele in car ...
-
Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Nu este încă clar la ce intenționa să folosească fondurile
Un fost oficial CIA de rang inalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat ca a furat sute de lingouri de aur in valo ...
-
Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle
O perla fara luciu este, in esența, o margea mata. Aceasta afirmație, simpla in aparența, rezuma una dintre cele mai fre ...
-
De ce tabla cutată este alegerea ideală pentru hale, anexe și proiecte industriale
În domeniul construcțiilor industriale, eficiența și durabilitatea sunt criterii esențiale. Halele, anexele și spa ...
-
„Creiere prăjite" de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă
Inteligența artificiala a fost prezentata drept tehnologia care urma sa reduca volumul de munca și sa ofere oamenilor ma ...
-
Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâinile goale dar americanii "au făcut mișto" de el
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sanatații și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețe ...
-
Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin
Un incident neobișnuit petrecut in statul american Nebraska s-a incheiat cu ranirea unei femei, dupa ce un caine aflat i ...
-
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile
Un barbat din județul Salaj are dosar penal pentru braconaj dupa ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma d ...
-
Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO: SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa
Donald Trump intenționeaza sa reduca drastic arsenalul de avioane de vanatoare, nave de razboi și submarine ale SUA reze ...
-
Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri in timpul operațiilor. Polițiștii l-au saltat din spital, iar jude ...
-
Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
NATO planuiește sa intareasca apararea in țarile baltice prin implementarea unei noi structuri de comanda care sa permit ...
-
Dosarele despre mineriade, URSS, Regele Mihai și alegerile din 1990 devin publice. Arhivele secrete ale tranziției vor fi deschise de Guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat oficial hotararea prin care sunt declasificate documentele elaborate ...
-
Aproape o treime din angajații în sănătate din Europa se confruntă cu risc de cancer la locul de muncă
Un nou studiu arata ca aproape o treime din angajații din domeniul sanatații și asistenței sociale din Europa se confrun ...
-
Coinicidență apocaliptică: Un meteorit a căzut chiar în timpul erupției unui vulcan din Filipine
Pe insula Luzon din Filipine, noaptea de luni spre marți, 26 mai, a adus un spectacol natural de proporții impresionante ...
-
Comisarii UE văd cu ochii lor cât de proaste sunt mașinile electrice pe care insistă să le impună cetățenilor europeni
Mai mulți comisari europeni au aflat pe pielea lor ca mașinile electrice pe care incearca sa le impuna europenilor nu su ...
-
Medicii au mers pe jos pentru a salva de la infarct un angajat al unei bănci dn Târgu Jiu aflat singur la birou
Un barbat de 38 de ani din Targu Jiu, care a facut infarct la birou, poate spune ca s-a nascut din nou dupa ce a fost sa ...
-
Cum să alegi cea mai bună plită incorporabilă pentru bucătăria ta modernă?
Alegerea unei plite incorporabile pentru o bucatarie moderna poate parea un proces complicat, dar cu informațiile corect ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu