Fiecare cu ce-l "doare" - Bolojan explică planurile României legate de drona rusească prăbușită la Galați: "Cel mai important e programul SAFE"

Postat la: 29.05.2026 |

Fiecare cu ce-l

Premierul interimar Ilie Bolojan a detaliat planurile în care acționează România după ce o dronă rusească s-a prăbușit vineri dimineață, 29 mai, pe un bloc de 10 etaje din Galați. Șeful Executivului spune că țara noastră va avea o reacție diplomatică, că a cerut ajutorul NATO pentru noi capacități militare de apărare și a subliniat importanța programului SAFE.

„Condamn ferm acțiunea iresponsabilă a Rusiei și lucrăm pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic, se discută în ședința CSAT să adoptăm sancțiuni împotriva diplomaților ruși de la București", a explicat Ilie Bolojan într-o conferință de presă alături de premierul moldovean, Alexandru Munteanu. MApN a solicitat deja susținerea NATO după prăbușirea dronei pe blocul din Galați, a confirmat premierul interimat.

„În al doilea rând este planul imediat pentru siguranța la frontierele de est. Am stabilit cu MApN să facă toate demersurile pentru a solicita NATO capacitățile militare pe care nu le deținem în prezent, care țin de apărare antiaeriană inclusiv radare la joasă dimensiune", a mai spus Ilie Bolojan.

„Cel mai important e programul SAFE. De aceea, zilele acestea se semnează contractele în valoare de circa 10 miliarde euro", a mai spus el. Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat „acțiunile iresponsabile" precum sesizările la CCR legate de constituționalitatea ordinului legat de programul SAFE, care reprezintă planurile pe termen lung care înseamnă dotarea Armatei Române.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Fiecare cu ce-l "doare" - Bolojan explică planurile României legate de drona rusească prăbușită la Galați: "Cel mai important e programul SAFE"

Postat la: 29.05.2026 |

0

Premierul interimar Ilie Bolojan a detaliat planurile în care acționează România după ce o dronă rusească s-a prăbușit vineri dimineață, 29 mai, pe un bloc de 10 etaje din Galați. Șeful Executivului spune că țara noastră va avea o reacție diplomatică, că a cerut ajutorul NATO pentru noi capacități militare de apărare și a subliniat importanța programului SAFE.

„Condamn ferm acțiunea iresponsabilă a Rusiei și lucrăm pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic, se discută în ședința CSAT să adoptăm sancțiuni împotriva diplomaților ruși de la București", a explicat Ilie Bolojan într-o conferință de presă alături de premierul moldovean, Alexandru Munteanu. MApN a solicitat deja susținerea NATO după prăbușirea dronei pe blocul din Galați, a confirmat premierul interimat.

„În al doilea rând este planul imediat pentru siguranța la frontierele de est. Am stabilit cu MApN să facă toate demersurile pentru a solicita NATO capacitățile militare pe care nu le deținem în prezent, care țin de apărare antiaeriană inclusiv radare la joasă dimensiune", a mai spus Ilie Bolojan.

„Cel mai important e programul SAFE. De aceea, zilele acestea se semnează contractele în valoare de circa 10 miliarde euro", a mai spus el. Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat „acțiunile iresponsabile" precum sesizările la CCR legate de constituționalitatea ordinului legat de programul SAFE, care reprezintă planurile pe termen lung care înseamnă dotarea Armatei Române.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE