Fiecare cu ce-l "doare" - Bolojan explică planurile României legate de drona rusească prăbușită la Galați: "Cel mai important e programul SAFE"

Premierul interimar Ilie Bolojan a detaliat planurile în care acționează România după ce o dronă rusească s-a prăbușit vineri dimineață, 29 mai, pe un bloc de 10 etaje din Galați. Șeful Executivului spune că țara noastră va avea o reacție diplomatică, că a cerut ajutorul NATO pentru noi capacități militare de apărare și a subliniat importanța programului SAFE.

„Condamn ferm acțiunea iresponsabilă a Rusiei și lucrăm pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic, se discută în ședința CSAT să adoptăm sancțiuni împotriva diplomaților ruși de la București", a explicat Ilie Bolojan într-o conferință de presă alături de premierul moldovean, Alexandru Munteanu. MApN a solicitat deja susținerea NATO după prăbușirea dronei pe blocul din Galați, a confirmat premierul interimat.

„În al doilea rând este planul imediat pentru siguranța la frontierele de est. Am stabilit cu MApN să facă toate demersurile pentru a solicita NATO capacitățile militare pe care nu le deținem în prezent, care țin de apărare antiaeriană inclusiv radare la joasă dimensiune", a mai spus Ilie Bolojan.

„Cel mai important e programul SAFE. De aceea, zilele acestea se semnează contractele în valoare de circa 10 miliarde euro", a mai spus el. Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat „acțiunile iresponsabile" precum sesizările la CCR legate de constituționalitatea ordinului legat de programul SAFE, care reprezintă planurile pe termen lung care înseamnă dotarea Armatei Române.