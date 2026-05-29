O dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a explodat. MApN: Nu e un atac asupra României, e un efect al războiului din Ucraina. Care e reacția NATO

O dronă a căzut joi noaptea pe un bloc din centrul Galațiului, transmite DSU. Drona a explodat, iar două persoane au arsuri. 70 de persoane au fost evacuate iar la fața locului se află forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI. Ministerul Apărării a transmis printr-un comunicat de vineri dimineață că piloții aveau permisiunea de a doborî drona.

UPDATE 08:40 Ministerul Apărării a organizat o conferință de presă, vineri dimineață, după ce o dronă rusească a căzut și explodat pe un bloc din Galați. Principalele declarații:

Sistemele de supraveghere au monitorizat permanent situația complexă din zona de frontieră cu 50 de drone. Atacul a început la 21.15 până la 2.20, vizând porturile Reni, Chilia. În timpul atacului au fost aplicate procedurile specifice.

Piloții au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de securitate pentru cetățeni

1.52 a intrat în spațiul aerian, a fost pierdută de pe radar după 1o minute.

La drone mici, timpul disponibil pentru luarea unei decizii e uneori extrem de scurt.

Decizia pilotului e fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor.

O eventuală angajare în zonă urbană poate produce efecte comparabile sau mai mari decât impactul dronei. Nu au existat oportnități reale de angajare a dronei în condiții de siguranță.

Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ci cu efectele conflictului din Ucraina

Gestionarea unui astfel de incident nu este responsabilitatea unei singure instituții

MApN menține permanent legătura cu aliații din NATO

UPDATE 07:46 Colonelul Cristian Popovici, șeful Direcției informare şi relaţii publice a MApN, a declarat, într-o intervenție telefonică la Digi24, că drona a fost urmărită pe radar de la intrarea pe teritoriul României, care a venit dinspre orașul Reni (Ucraina) și a avut o evoluție descendentă.

Drona a avut și unele viraje, pentru care nu există explicații și a dispărut de pe radar în sudul municipiului Galați, iar după câteva mnute a fost raportat incendiul după prăbușirea dronei pe bloc.

Întrebat de ce nu a fost doborâtă drona, colonelul Popovici a spus: „Noi facem tot ce putem, dar armata are limitări în aceste situații". El a adăugat că legea permite armatei să deschidă focul, dar cu protejarea vieții populației și fără a crea mai multe pagube decât poate preveni.

Reprezentantul MApN a mai declarat că, urmare a reconfigurării radarelor, drona a putut fi următiră în permanență, fiind pierdută când a ajuns la o înălțime foarte joasă.

UPDATE 07:44 Ministerul Apărării a confirmat că drona care a explodat era rusească:

Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați unde s-a prăbușit o dronă, în dimineața zilei de 29 mai.

Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.

Cele două persoane care au fost rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

UPDATE 07:35 Cristian Popovici, șef Direcția Informare și Relații Publice MApN, a mai declarat pentru Antena 3:

"Piloții au în permanență autorizare de tragere, doar că trebuie să îndeplinească condițiile și fiecare pilot, fiecare trăgător hotărăște, pe baza procedurilor pe care le are, daca este cazul să tragă și dacă rezultatele tragerii nu creează pagube mai mari decât putem preveni (...)"

UPDATE 07:30 Cristian Popovici, șef Direcția Informare și Relații Publice MApN, a declarat, vineri dimineață, la Antena 3, că drona a căzut în România, în contextul unui atac masiv al Rusiei cu drone în porturile ucrainene.

UPDATE 07:26 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un comunicat, vineri dimineață:

O drona implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în Romania la Galati cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor iar cladirea a fost evacuată.

Avioane și un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești.

Acest incident reprezintă o eacaladare gravă și iresponsabilă din partea Federatiei Ruse.

România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international și a spațiului său aerian.

România a informat Aliații si Scretarul General al NATO asupra circumstantelor și a solicitat masuri pentru accelerarea transferului de capabilitati anti-drona in România.

Federația Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un razboi ilegal cu implicații grave pentru securitatea regionala și siguranta cetatenilor.

Federația Rusa poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile.

România va acționa cu fermitate maxima pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului.

UPDATE 07:10 Raed Arafat, șeful DSU, a transmis vineri dimineață, la Antena 3:

"Toată situație e sub control, cele două persoane rănite sunt rănite foarte ușor, au doar escoriații (zgârieturi) nu cred că vor rămâne în spital, vor fi externate".

UPDATE 07:00 Circulația este închisă pe strada Brăilei, tronsonul cuprins între strada Traian și strada Roșiori, transmite Viața Liberă, publicație locală din Galați.

Astfel, autobuzele Transurb circulă deviat pe străzile Prelungirea Traian, bulevardul Marea Unire, Prelungirea Coșbuc (Regiment 11 Siret) atât la tur, cât și la retur", informează Primăria municipiului Galați.

Cel mai probabil, mijloacele de transport vor înregistra întârzieri faţă de grafic, mai transmit jurnaliștii.

UPDATE 06:45 Primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a transmis, vineri dimineață, la Antena 3, că mesajele RO-Alert trebuie luate în considerare de populație, dar că acest lucru este tot mai greu, pentru că "s-a strigat lupul de atâtea ori" încât acum oamenii nu mai iau în seamă mesajele de alertă transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență. Pucheanu a mai spus că în jurul orei 04:00 se discuta deja dacă oamenii evacuați se pot întoarce în locuințe.

MApN transmite că o dronă a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați, și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol și au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI", a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului. Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Incendiu a fost lichidat", a mai precizat sursa citată, care transmite că Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

„Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate. Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările. Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat. Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului. Total persoane evacuate/autoevacuate: aprox. 70", mai precizează DSU.

Comunicatul MApN:

În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

O dronă a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați, și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului acționează echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informații și din Poliția Română.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.