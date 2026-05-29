Numărul şomerilor a ajuns la 512.000 de persoane, în aprilie, în creştere faţă de aprilie 2025. În rândul tinerilor, rata şomajului este de 28,8%, în perioada ianuarie-martie 2026

Rata şomajului în luna aprilie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată în luna martie 2026, informează, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS). La femei, rata şomajului a fost cu 0,1 puncte procentuale mai mare decât la bărbaţi.

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna aprilie a anului 2026 a fost de 512,1 mii persoane, mai mic raportat la luna precedentă (533,8 mii şomeri în luna martie 2026), dar în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (501,9 mii şomeri în luna aprilie 2025).

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 6,3% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin). Se remarcă în continuare atenţia asupra nivelului ridicat, de 28,8%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026, precizează INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,9% pentru luna aprilie 2026 (4,8% în cazul bărbaţilor şi 5,0% în cazul femeilor). Datele INS mai arată că numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 73,3% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna aprilie 2026.