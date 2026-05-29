Drona rusească a lovit cartierul din Galați cu numele unui erou ucrainean care a luptat contra Rusiei. Povestea hatmanului Ivan Mazepa
Postat la: 29.05.2026 |
Cartierul în care se află blocul lovit de o dronă rusească în noaptea de joi spre vineri, 29 mai, în municipiul Galați, poartă numele unui luptător pentru independența Ucrainei, hatmanul Ivan Mazepa.
Ivan Mazepa este una dintre cele mai importante figuri din istoria Ucrainei și a contribuit inclusiv în lupta pentru independența țării de Moscova. A devenit un model de om de stat în implementarea politicii socio-economice și umanitare, potrivit Ambasadei Ucrainei în România.
Mazepa a menținut relații diplomatice de prietenie cu România și a oferit adăpost populației vorbitoare de limba română, care fugea de persecuție. A fost un mare filantrop și a contribuit la dezvoltarea culturii, educației și a artelor ucrainene în România. De asemenea, a ajutat mănăstirile și școlile românești.
Ivan Mazepa s-a născut lângă Kiev în 1639, într-o familie nobiliară. Regiunea era pe atunci sub control polonez iar Mazepa și-a început cariera militară la curtea regelui Poloniei. Ulterior a servit sub hatmanul Ucrainei, liderul teritoriilor ucrainene autonome din Rusia Țaristă.
În 1687, în timpul țarului Petru I (Petru cel Mare), a fost ales hatman al Ucrainei și a dezvoltat o relație foarte apropiată cu monarhul rus. Dar, ulterior, pe fondul unei nemulțumiri în creștere de politicile lui Petru cel Mare care ar fi subjugat și mai mult Ucraina de Rusia, Ivan Mazepa trece de partea suedezilor, inamicul Rusiei de la acea vreme.
Momentul decisiv a venit în 1709, prin bătălia de la Poltava. Victoria decisivă a lui Petru cel Mare împotriva suedezilor și aliaților lor ucraineni a pus capăt ambiției lui Ivan Mazepa de a obține independența Ucrainei și ajutorul Suediei.
După luptă, Mazepa, regele Carol al XII-lea al Suediei și o parte din susținătorii lor s-au retras la Tighina, pe atunci parte a Moldovei controlate de otomani. Ivan Mazepa a murit acolo în toamna lui 1709 și a fost îngropat inițial la Varnița, lângă Tighina. Regele Suediei a rămas acolo, în ceea ce este astăzi Republica Moldova, încă patru ani.
Urmașii lui Ivan Mazepa au vrut să-l îngroape la Ierusalim, dar pașa de la Brăila a interzis trecerea convoiului funerar, motivând că Mazepa poate fi îngropat în biserica „Sfântul Gheorghe" din Galați, închinată Ierusalimului. În cele din urmă, cazacii au acceptat ca Ivan Mazepa să fie îngropat la Galați, în 1710.
Biserica a rezistat bombardamentelor din cele două războaie mondiale, însă comuniștii au demolat-o. Au dărâmat-o în anul 1962. După demolare, rămășițele lui Mazepa s-au pierdut. Ivan Mazepa fusese afurisit de Petru cel Mare și de biserica Moscovei după Poltava, iar ura nu a dispărut niciodată.
După 1991, statul ucrainean modern și independent îl consideră pe Ivan Mazepa unul dintre eroii naționali. În 2004, în Galați a fost ridicat un monument lui Ivan Mazepa, iar cartierul în care s-a prăbușit drona rusească îi poartă numele.
