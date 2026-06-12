Un livrator de mâncare a aprins rețelele de socializare, după ce a recunoscut că gustă din toate comenzile

Un filmuleț postat pe internet a stârnit din nou discuții despre cât de sigură este mâncarea pe care o comandăm acasă. Totul a pornit de la un livrator care a fost filmat în timp ce părea că mănâncă din porția unui client, înainte să o livreze.

O situație cu un curier a stârnit o amplă dezbatere pe rețelele de socializare privind siguranța și integritatea mâncării livrate prin diverse platforme.

Totul a pornit de la un videoclip în care un curier care livrează mâncare pare să guste din comenzile pe care le transportă. În imagini, acesta mănâncă dintr-o comandă, o închide la loc și o pune în geanta termoizolantă, apoi își continuă traseul cu bicicleta.

Deocamdată nu este clar dacă filmarea este realizată în Slovacia sau în altă țară, potrivit Tnlive.sk.

Reacțiile din comunitate și mărturia unui livrator

Discuțiile s-au amplificat după ce în mediul online a apărut și o postare a unui curier, în care acesta ar fi recunoscut că obișnuiește să guste din mâncarea destinată clienților.

„În fiecare zi iau ceva. Nimeni nu face nimic în privința asta”, ar fi declarat acesta.

Măsuri de siguranță solicitate de clienți

Unii utilizatori au spus că atunci când primești comanda, ar trebui să o verifici. Totodată, internauții susțin că ideal ar fi ca mâncarea să fie sigilată bine, fără a putea fi deschisă.

„Dacă platforma confirmă că o comandă nu a fost preluată de client, curierul poate dispune de acel produs”, a explicat un livrator citat în discuțiile online.