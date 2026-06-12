Momentul inedit care nu s-a văzut la televizor: ce s-a întâmplat pe teren în pauza meciului Mexic - Africa de Sud

În pauza confruntării dintre Mexic și Africa de Sud, partida de deschidere de la Cupa Mondială 2026, organizatorii au adus un omagiu selecționatei Argentinei, cea care triumfase la precedenta ediție a Mondialului găzduită de Mexic în anul 1986.

Cu ocazia revenirii Cupei Mondiale în Ciudad de Mexico, organizatorii turneului din 2026 au ținut să celebreze momentul istoric din 1986, atunci când reprezentativa Argentinei, condusă din teren de Diego Maradona, își adjudeca titlul mondial pe stadionul Azteca.

Nery Pumpido, din nou pe gazonul unde a devenit campion mondial

La pauză, organizatorii l-au invitat pe teren pe Nery Pumpido (68 de ani), portarul titular al Argentinei la Mondialul din 1986. Acesta a pășit pe teren și a vorbit despre emoția revenirii în Ciudad de Mexico și despre cum s-a simțit la precedentul Mondial jucat în Mexic.

„Sunt recunoscător acestei țări și acestui stadion, care mi-au dat cel mai important trofeu din carieră. Am o legătură puternică cu acest stadion. Aici, Diego Maradona a marcat cel mai frumos gol din istoria Mondialelor. Sunt foarte emoționat.

Îmi aduc aminte cu emoție de acea zi. Nu se poate uita niciodată. Cupa Mondială e cel mai frumos trofeu pe care cineva-l poate ridica. Sunt foarte fericit să pășesc din nou pe terenul pe care am fost campion mondial acum 40 de ani. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care și-au amintit de ce a fost acum 40 de ani”, a declarat Nery Pumpido pe teren.

Stadionul Azteca intră definitiv în istoria fotbalului

Cu ocazia meciului, stadionul Azteca, numit acum Mexico City Stadium, a devenit primul pe care se joacă trei meciuri de deschidere la Campionatele Mondiale. În 1970, la primul turneu final organizat de Mexic, Brazilia lui Pele devenea campioană mondială. După 16 ani, a venit rândul lui Diego Maradona să pună mâna pe marele trofeu.