De ce căscăm în timp ce ne rugăm? Ce spun cercetătorii despre fenomenul care se declanșează în acele momente
Postat la: 12.06.2026 |
Când căscăm în timp ce ne rugăm, nu înseamnă că suntem plictisiți sau că nu ne pasă de momentele spirituale. În realitate, corpul nostru trece printr-un proces biologic ingenios: creierul își reglează temperatura pentru a rămâne alert, în timp ce sistemul nervos se relaxează profund.
Ai încercat vreodată să nu cazi în ispita de a căsca fix atunci când te rogi, de teamă să nu fii considerat nepăsător sau lipsit de evlavie? E un reflex aproape irezistibil, iar vinovatul nu e plictiseala, ci biologia.
În spatele acestui fenomen se ascunde o reacție în lanț declanșată de modul în care creierul și respirația răspund la ritmul calm și repetitiv al rugăciunii. Căscatul e unul dintre cele mai misterioase comportamente ale mamiferelor, iar de-a lungul secolelor a fost interpretat greșit.
De ce căscăm? Secretul aparatului de aer condiționat al creierului
Multă vreme s-a crezut că scopul său este să oxigeneze creierul, dar cercetările moderne au demontat această teorie. Psihologul evoluționist Andrew C. Gallup de la Princeton a formulat ipoteza termoreglării: oamenii cască atunci când temperatura creierului crește ușor, iar acest reflex ajută la răcirea lui.
Un studiu publicat în Frontiers in Evolutionary Neuroscience a confirmat mecanismul la șobolani, observând că temperatura creierului urca înainte de căscat și scădea imediat după. Mecanismul e simplu: când maxilarul se întinde, circulația sângelui în zona capului se accelerează, iar inspirația profundă aduce un flux mare de aer rece. Toate acestea contribuie la scăderea temperaturii cerebrale și la menținerea stării de alertă.
Experimentele au demonstrat chiar că oamenii cască mai des iarna decât vara, deoarece aerul rece inspirat răcește organismul mai eficient decât cel cald.
Efectul rugăciunii asupra corpului și activarea stării de calm
Rugăciunea spusă lent, repetitiv și într-un ritm calm induce o stare profundă de relaxare și concentrare. Respirația se schimbă, atenția se stabilizează, iar creierul intră într-un ritm diferit față de agitația zilnică. Tocmai aceste schimbări pot favoriza apariția căscatului, la fel ca înainte de somn sau în timpul meditației. Viața cotidiană menține organismul într-o stare aproape permanentă de alertă: ritm cardiac ridicat, tensiune și atenție continuă.
Un studiu publicat în 2001 în British Medical Journal, condus de Luciano Bernardi de la Universitatea din Pavia, a analizat efectele recitării Ave Maria în latină și ale mantrelor de yoga asupra a 23 de adulți sănătoși. Ambele practici au sincronizat respirația și ritmul cardiac într-un mod benefic, încetinind respirația la aproximativ șase respirații pe minut – exact ritmul pe care specialiștii în medicină respiratorie îl consideră optim pentru sistemul cardiovascular.
Rugăciunea a atins acest ritm fără nicio instrucțiune tehnică, doar prin structura sa. Nervul vag, cea mai lungă cale a sistemului parasimpatic care leagă creierul de organe, este activat de acest ritm. Rezultatul e o tranziție rapidă spre calm: ritm cardiac și tensiune arterială scăzute, musculatură relaxată. Creierul se apropie de starea de dinaintea somnului, iar căscatul apare ca o reacție naturală a corpului.
Empatia din spatele ecoului: de ce este căscatul contagios
Odată ce o persoană cască, urmează un val de contagiune. Nu e politețe sau solidaritate, ci neurologie. Studiile au arătat că atunci când vedem pe cineva căscând, se activează în creier zone implicate în empatie și imitație. Participanții care vizionau înregistrări ale unor persoane căscând aveau activat girusul frontal inferior drept – o regiune a sistemului de neuroni oglindă.
Contagiunea apare în jurul vârstei de patru-cinci ani, coincizând cu dezvoltarea „teoriei minții” – capacitatea de a înțelege că ceilalți au gânduri și sentimente diferite. Cu alte cuvinte, cel care răspunde la căscatul altuia demonstrează, fără să știe, o capacitate de rezonanță empatică. Căscatul e mai contagios între persoanele apropiate, un indicator al gradului de empatie din relație.
Între mituri spirituale și certitudini medicale
Tradiția populară românească asociază uneori căscatul din timpul rugăciunii cu alungarea energiilor negative. În tradițiile islamice, căscatul în rugăciune e considerat o influență negativă ce trebuie suprimată. Ceea ce toate aceste interpretări au comun e observația că ceva se întâmplă în corp în momentele de rugăciune.
Căscatul a fost documentat la făt încă din săptămâna 11-12 de sarcină, cu mult înainte ca creierul să poată procesa oboseala sau plictiseala. De asemenea, persoanele care suferă de scleroză multiplă sau epilepsie cască frecvent și excesiv, afecțiuni însoțite de disfuncții de termoreglare, ceea ce susține indirect teoria lui Gallup.
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