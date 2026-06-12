O confuzie privind denumirea unei proteine a dus la o eroare în alegerea anticorpilor, afectând sute de lucrări științifice

Sute de oameni de știință care studiază cancerul și îmbătrânirea au comis o greșeală ușor de evitat, dar semnificativă, utilizând anticorpul greșit pentru a testa o proteină cheie, potrivit unui cercetător care expune erorile din literatura biomedicală. În loc de anticorpi care recunosc p16INK4a, o proteină supresoare de tumori care poate contribui, de asemenea, la îmbătrânire, acești cercetători au folosit anticorpi care marchează proteina cu denumire similară p16-ARC, care ajută la formarea scheletului molecular al celulei.

Gafa apare în peste 300 de articole, inclusiv unele publicate de reviste de top precum Nature, Nature Medicine, Cancer Cell, eLife și Science Advances, raportează Sholto David, biolog molecular la compania britanică de biotehnologie OXB și vânător de erori cu jumătate de normă. Ultimele dezvăluiri ale lui David, publicate pe 2 iunie pe blogul For Better Science, i-au determinat pe cercetători să răsfoiască vechile caiete de laborator și, în cel puțin un caz, să se întoarcă în laborator pentru a repeta experimentele, scrie Science.org.

Gafa este jenantă și pune sub semnul întrebării unele rezultate, spun oamenii de știință ale căror lucrări nu se aflau pe lista celor incriminate. „Nu va schimba ceea ce știm despre rolul p16”, spune geneticianul molecular Christin Burd de la Universitatea de Stat din Ohio. Dar „trebuie să se facă o corectare a datelor”.

Anticorpii sunt instrumente de laborator utile deoarece proteinele imune se leagă de ținte specifice. Variantele care se leagă de p16INK4a, pe care cercetătorii le-ar putea folosi, de exemplu, pentru a identifica celulele care produc proteina, „au fost utile în mii de studii privind cancerul și îmbătrânirea”, spune Charles Sherr, biolog specializat în cancer la Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude. Proteina face parte dintr-o cale care oprește ciclul celular, seria de evenimente care pregătește o celulă pentru diviziune, și astfel limitează creșterea tumorilor. P16INK4a stimulează, de asemenea, celulele să intre într-o stare de nediviziune cunoscută sub numele de senescență, care poate cauza o parte din deteriorarea țesuturilor asociată îmbătrânirii.

David este binecunoscut pentru descoperirea erorilor științifice, inclusiv a cazurilor de conduită necorespunzătoare. Recent, el a identificat probleme în datele publicate de vânzătorul de anticorpi Thermo Fisher Scientific. Anul trecut, a câștigat 2,63 milioane de dolari de la Dana-Farber Cancer Institute după ce a intentat un proces în temeiul Legii privind revendicările false (False Claims Act), care a documentat imagini și date dubioase în lucrările cercetătorilor organizației.

El a dat peste noua greșeală în timp ce cerceta liniile celulare canceroase care se presupune că produc p16INK4a, deși se știa că acestea nu au gena pentru această proteină. Când a introdus termenul „p16” pe site-ul web al producătorului de anticorpi Abcam, prima intrare care a apărut a fost pentru un anticorp care vizează p16-ARC. Și alte companii oferă ambii anticorpi. David s-a întrebat dacă și alți cercetători au avut aceeași confuzie inițială și au ajuns să comande produsele greșite.

David a verificat apoi codurile produselor de anticorpi enumerate în 334 de studii privind p16INK4a sau p16-ARC pentru a determina dacă cercetătorii au folosit anticorpul corect. În 312 dintre studii, cercetătorii au folosit anticorpi p16-ARC pentru a detecta p16INK4a. Cele mai vechi articole datează de mai bine de un deceniu, ceea ce „spune ceva despre procesul de cercetare biologică, faptul că a putut continua atât de mult timp fără ca nimeni să observe”, spune David.

În unele cazuri, recunoaște David în postarea sa, o echipă ar fi putut folosi de fapt anticorpul corect, dar l-a menționat greșit în articol. Acesta se dovedește a fi cazul unuia dintre cele mai proeminente studii pe care le-a semnalat, un articol din 2019 publicat în Nature de biologul molecular Jan Karlseder de la Institutul Salk pentru Studii Biologice și colegii săi, care a investigat un mecanism de eliminare a celulelor precanceroase care nu implică senescența. Cercetătorii aveau nevoie de anticorp pentru a testa dacă celulele produceau p16INK4a. Karlseder spune că, după ce a analizat în detaliu înregistrările de laborator, echipa sa a confirmat că a comandat anticorpul corect – și are o chitanță de la vânzător care să dovedească acest lucru. Dar echipa a introdus numărul de produs greșit în secțiunea de metode a articolului trimis. Karlseder și colegii săi au trimis o corectură către Nature, spune el.

Biologul specializat în celule stem Simon Leedham de la Universitatea din Oxford, a cărui lucrare din 2015 din Nature Medicine privind originile cancerului de colon a fost, de asemenea, inclusă pe lista lui David, recunoaște că grupul său a folosit ambii anticorpi; echipa reproduce acum experimentele relevante folosind doar anticorpul p16INK4a pentru a se asigura că rezultatele sunt corecte. Dar Leedham spune că el și colegii săi aveau alte dovezi care susțineau concluziile lor.

De asemenea, spune David, este îngrijorător faptul că cercetătorii care au folosit anticorpul greșit au raportat uneori rezultate care ar avea sens doar dacă ar fi folosit anticorpul corect. Sherr consideră, de asemenea, că acest comportament este deranjant. „Aceasta este o acuzație ... la adresa capacității oamenilor de a inventa povești bazate pe date eronate

„Aceasta este o acuză… la adresa capacității oamenilor de a inventa povești pe baza unor date eronate.”

David afirmă că unele dintre echipele de cercetare au comis probabil fraude – cel puțin patru dintre articole fuseseră retrase încă înainte ca el să semnaleze eroarea legată de anticorpi. Alte echipe, scria el în postarea sa, s-ar putea să se fi făcut vinovate de „raportare selectivă, erori de redactare și… publicarea orbească a unor rezultate contradictorii, fără a pune întrebări suplimentare sau a da dovadă de curiozitate.”

„Înțeleg cum această nomenclatură poate provoca multă confuzie”, spune gerontologul Tien Peng de la Universitatea din California, San Francisco. Dar puțin mai multă atenție ar fi putut ajuta cercetătorii să evite greșeala. De exemplu, dacă ar fi efectuat controale negative, testând celule care nu au p16INK4a, ar fi observat că ceva nu era în regulă, spune Burd. Mai mult, oamenii de știință ar trebui să știe că nu se pot baza doar pe anticorpii p16INK4a pentru a detecta celulele senescente, spune Peng. „Nu există un singur marker pentru senescență.”

Deși terminologia confuză ar fi putut fi cauza problemei, Sherr spune că este prea târziu pentru a schimba denumirile proteinelor – acestea sunt deja consacrate în literatura de specialitate. Iar recenzorii ocupați nu pot verifica fiecare cod de produs dintr-un articol, spune Burd. Dar revistele ar putea ajuta, spune ea, semnalând articolele care menționează anticorpi problematici, astfel încât recenzorii să poată verifica dacă autorii au făcut alegerile corecte.

În cele din urmă, spune Sherr, dezvăluirea acestor greșeli de către David ar putea fi benefică pentru domeniu. „Nu văd cum s-ar putea corecta ușor acest lucru, decât prin a-i face de râs pe cei care au comis greșeala.”