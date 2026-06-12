Controversă la Cupa Mondială: A cântat Shakira sau a fost o sosie la ceremonia de deschidere?
Postat la: 12.06.2026 |
Superstarul columbian Shakira a cântat în timpul ceremoniei de deschidere de pe Estadio Azteca din Mexico City. Artista în vârstă de 49 de ani a fost însoţită de Burna Boy în momentul în care au lansat melodia oficială a Cupei Mondiale din 2026, Dai Dai. Prestaţia cântăreţei a fost întâmpinată cu scepticism, fanii susţinând că interpreta a fost înlocuită de o „dublură”.
Shakira a purtat o ţinută galbenă, pantaloni scurţi albi şi pantofi sport cu platformă, completaţi de ochelari de soare închişi la culoare, când a intrat pe teren. Părul ei blond, caracteristic spectacolului, era vopsit într-o culoare roşu-căpşuni deschis, iar ochii îi erau ascunşi în spatele unor ochelari de soare mari şi închişi la culoare, ascunzându-i aspectul.
Fanii au speculat pe X că Shakira ar fi putut avea o înlocuitoare la ceremonia de deschidere. Un utilizator a scris: „E Shakira? Nu arată ca Shakira? Nu văd bine?”, în timp ce alţii s-au referit la artistă ca la o „doble”, care se traduce prin „dublură”.
Un altul a replicat: „Asta nu este Shakira... cine e?!?!”, iar unul a scris în spaniolă: „Nu-mi spuneţi că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei”.
Alţii au intervenit cu comentarii precum: „HAHA, de ce la deschiderea Cupei Mondiale au adus o sosie a Shakirei?” şi „Sunt singurul care crede că nu e @shakira?? Au o dublură acolo.” Un alt sceptic a scris: „Am mari îndoieli. Dacă e Shakira? Ceva îmi spune că e o imitatoare.”
Investigaţie amănunţită
Totuşi, aceste teorii au fost desfiinţate după o analiză minuţioasă postată de un utilizator: ”După o investigaţie amănunţită a zvonurilor conform cărora persoana care a apărut astăzi nu este Shakira, vă voi spune ce spun fanii experţi: asigură că este într-adevăr ea. Menţionează o cicatrice pe frunte, pare înaltă pentru că poartă pantofi sport cu talpă mai înaltă şi pare mai slabă. Cât despre faţă, aceştia consideră că umflătura atribuită Botoxului ar fi un factor suplimentar şi asta ar explica purtarea ochelarilor”.
Shakira a fost o prezenţă constantă la Cupa Mondială, cântând la turneul global în 2006, 2010 şi 2014. Superstarul pop a debutat cu imnul oficial emblematic Waka Waka (De data asta pentru Africa) în timpul ceremoniei de deschidere din 2010 din Africa de Sud.
Anul acesta, melodia oficială este Dai Dai, care înseamnă „hai, hai” în argou italian. Despre ce a atras-o la această melodie, Shakira a spus că versurile au rezonat cu ea, inclusiv expresii precum „Ceea ce te-a distrus odată te-a făcut puternic”. Ea a explicat: „Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât ceea ce viaţa m-a dovedit a fi”.
„În spatele fiecărei experienţe din viaţă, există întotdeauna o lecţie şi trebuie să fim recunoscători pentru toate acele lecţii, chiar şi pentru oamenii care te lasă cu cicatrici”, a declarat adevărata Shakira pentru PEOPLE, „pentru că ele ne fac pur şi simplu mai buni”.
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