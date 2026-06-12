Descoperire uluitoare: Conștiința ta apare dintr-o vastă rețea „invizibilă”, sugerează un studiu revoluționar

De decenii, neuroștiința a cartografiat harta conștiinței. A identificat neuroni, a cartografiat regiunile creierului și a trasat cu minuțiozitate care zone prind viață atunci când recunoști o față, îți amintești de o vară din copilărie sau exclami „Eureka!” după ce conectezi două idei. Harta a devenit din ce în ce mai detaliată, dezvăluind noi neuroni, circuite și regiuni cu o precizie remarcabilă.

Dar harta spune întreaga poveste? Poate explica nu doar din ce este alcătuit creierul sau unde se află componentele sale, ci și cum miliarde de celule se organizează într-un sistem capabil să producă lumea mentală interioară vibrantă pe care o numim conștiință? Neuroscience are o creatură preferată pentru a aborda întrebări de genul acesta: musca de fructe (Drosophila melanogaster), acel mic și enervant insect adesea găsită plutescând deasupra bananelor prea coapte și resturilor uitate în bucătărie. Acum, umilul insect ar putea fi vestitorul unei idei emergente despre cum neuronii generează conștiința bazată pe o geometrie invizibilă.

În ciuda faptului că posedă doar aproximativ 139.000 de neuroni—o fracțiune din cei aproximativ 86 de miliarde găsiți în creierul uman—musca de fructe este una dintre puținele creaturi al cărei conectom oamenii de știință l-au cartografiat în detaliu extraordinar. Conectomul este vasta rețea de "drumuri, poduri și autostrăzi" care leagă neuronii între ei. Un nou studiu sugerează că chiar și această hartă a creierului reconstruită cu meticulozitate s-ar putea să nu spună întreaga poveste.

Într-un preprint din februarie 2026 postat pe arXiv, cercetătorii de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta au făcut ceva contraintuitiv. În loc să se concentreze pe locul fizic al neuronilor din muscă, au examinat modul în care acești neuroni se conectează între ei. Echipa a proiectat apoi rețeaua în spațiul hiperbolic, o geometrie curbată cu ceea ce matematicienii numesc „curbura negativă.”

Geometria euclidiană mainstream, geometria pe care majoritatea dintre noi am învățat-o la școală, descrie lumea familiară a riglelor, grilelor, liniilor drepte și coordonatelor tridimensionale obișnuite. Geometria hiperbolică, prin contrast, se abate de la liniile drepte și grilele ordonate ale spațiului euclidian. Pe măsură ce te îndepărtezi de centru, spațiul se extinde mult mai rapid, creând loc pentru rețele întinse, ierarhii ramificate și noduri foarte conectate.

Deoarece multe sisteme din lumea reală—de la creiere și ecosisteme la rețele sociale și internet—împărtășesc aceste caracteristici, cercetătorii folosesc din ce în ce mai mult geometria hiperbolică pentru a descoperi ceea ce unii numesc „geometria ascunsă” a sistemelor complexe: planul organizațional mai profund care guvernează comportamentul unei rețele, chiar și atunci când structura fizică a acestui plan rămâne invizibilă.

„Într-o reprezentare standard 3D euclidiană, aranjamentul fizic este vizual aglomerat, ascunzând modul în care semnalele navighează efectiv prin sistem,” spune Bendegúz Sulyok, cercetător în știința rețelelor la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta și unul dintre autorii studiului. Prin trecerea la un spațiu matematic curbat negativ, în care spațiul se extinde rapid departe de un punct central, echipa sa a observat modele izbitoare în conectomul muscăi. Au observat că neuronii care servesc ca noduri majore de comunicare s-au grupat aproape de centru, în timp ce celulele mai specializate, responsabile pentru funcții particulare, s-au îndepărtat spre margine, chiar și atunci când erau fizic îndepărtate în creierul propriu-zis.

E complicat, dar, în esență, neuronii care îndeplinesc funcții similare ajung să fie orientați în direcții aproximativ aceleași, spune Sulyok. De exemplu, grupuri majore precum neuronii optici, care ajută musca să observe o bucată de pepene din colțul camerei, și neuronii centrali, care ajută la coordonarea informațiilor din întreaga creier în timp ce decide cum să evite o palmă, s-au separat în sectoare distincte ale hărții.

Cu toate acestea, chiar dacă harta hiperbolică dezvăluie relații, grupări și tipare care rămân ascunse în diagrama de cablare plată, rămâne o întrebare mai mare. Această geometrie ascunsă reflectă ceva fundamental despre modul în care creierele se organizează—și poate chiar despre conștiință însăși—sau este doar o vizualizare matematică ingenioasă cu puțină relevanță în afara laboratorului?

„Este ambele,” spune Sulyok. „Este o lentilă matematică extrem de sofisticată, dar care urmărește o realitate biologică fundamentală.” Circuitul creierului seamănă în mod natural cu un copac de banian întins, cu axoni și dendrite, extensiile asemănătoare cu cablurile ale neuronilor, care se împart și se răspândesc în mod repetat pentru a forma matrice neuronale vaste. Geometria hiperbolică, susține Sulyok, oferă o modalitate deosebit de naturală de a optimiza bateriile EV.