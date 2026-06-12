Cât plătește fundația lui Adrian Năstase pentru vila de pe Kiseleff primită de la stat. Explicațiile fostului premier

Mai multe fundații și partide politice funcționează în clădiri de patrimoniu și pe terenuri aflate în zone exclusiviste ale Bucureștiului, pentru care plătesc chirii mult sub nivelul pieței. Datele RA-APPS arată că unele dintre cele mai valoroase proprietăți din administrarea statului sunt utilizate la costuri care ridică semne de întrebare privind modul de valorificare a patrimoniului public.

Fundația lui Adrian Năstase plătește 7.600 de lei pe lună pentru o vilă de patrimoniu de pe Kiseleff

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Fundația Europeană Titulescu, condusă de fostul premier Adrian Năstase. Organizația își desfășoară activitatea într-o vilă-monument situată pe Șoseaua Kiseleff, una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei.

Fundația a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, în perioada în care Adrian Năstase era prim-ministru, iar ulterior a primit din partea statului imobilul cu o suprafață de 729 de metri pătrați.

Clădirea istorică, cunoscută drept Casa Titulescu, a fost restaurată și reabilitată, iar valoarea sa de piață este estimată între 3.500 și 5.500 de euro pe metrul pătrat util. Cu toate acestea, potrivit datelor RA-APPS, fundația plătește lunar aproximativ 7.600 de lei.

Într-o reacție pentru Digi24, Adrian Năstase spune că, după ce fundația a primit statutul de utilitate publică, i-a fost atribuită, conform legii, clădirea Casa Titulescu. El precizează că această clădire a fost anterior casa lui Nicolae Titulescu și a fost alocată de Guvern Fundației Europene Titulescu, odată cu acordarea statutului de utilitate publică.

Acesta adaugă că, în baza acestei decizii, imobilul a fost concesionat fundației pe o perioadă de 49 de ani.

Năstase mai arată că ministrul de Externe și președintele Academiei sunt membri de drept în Consiliul FET și că activitatea fundației, încă din 1991, poate fi consultată pe site-ul acesteia.

El precizează și faptul că detalii suplimentare pot fi solicitate celor 23 de miniștri de Externe care au făcut parte, de-a lungul timpului, din consiliul fundației.

Fundația condusă de Dan Dungaciu, chirie redusă într-un alt imobil de pe Kiseleff

În apropierea Arcului de Triumf funcționează și Fundația Universitară a Mării Negre – Mircea Malița, înființată de academicianul Mircea Malița și condusă în prezent de Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

Organizația utilizează un imobil de aproximativ 140 de metri pătrați primit de la stat în anul 2021 și achită o chirie de aproximativ 1.257 de euro pe lună. Contractul este valabil până în august 2026.

Partidele politice beneficiază de sedii în zone premium

Pe lista beneficiarilor unor chirii reduse se află și partidele politice, care primesc anual subvenții consistente de la bugetul de stat.

Partidul Social Democrat utilizează o proprietate de pe Șoseaua Kiseleff și achită aproximativ 269 de euro pe lună pentru terenul de aproape jumătate de hectar aferent sediului.

Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. În Aleea Modrogan, liberalii folosesc un teren de peste două hectare și plătesc o chirie de aproximativ 1.006 euro pe lună, echivalentul a circa 0,05 euro pe metrul pătrat.

UDMR își desfășoară activitatea într-o clădire de 770 de metri pătrați situată pe strada Petőfi Sándor, pentru care achită aproximativ 4.330 de euro lunar.

La rândul său, USR are sediul într-un spațiu de 41 de metri pătrați de pe Șoseaua Kiseleff, pentru care plătește aproximativ 250 de euro pe lună, respectiv circa 6 euro pe metrul pătrat.