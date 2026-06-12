Fenomen fără precedent: a început să plouă în Antarctica, iar temperaturile ating valori record

Peninsula Antarctică a înregistrat la începutul lunii iunie temperaturi neobișnuit de ridicate, cu valori care au depășit cu până la 20 de grade Celsius mediile sezoniere, provocând topirea gheții și precipitații sub formă de ploaie într'o perioadă în care ninsorile ar trebui să domine regiunea.

Recorduri istorice la bazele științifice din Antarctica

Un record local pentru luna iunie a fost consemnat la baza științifică argentiniană Esperanza, unde termometrele au indicat 15,4°C în intervalul 5-6 iunie, potrivit AFP. Precedentul record pentru această lună era de 13,3°C și data din 1998.

Potrivit lui Jose Luis Stella, specialist în climatologie din cadrul Serviciului Meteorologic Național al Argentinei, temperatura maximă medie pentru luna iunie la Esperanza este de aproximativ -6,2°C, ceea ce evidențiază caracterul excepțional al fenomenului.

Alte stații de cercetare din Antarctica au raportat, de asemenea, valori mult peste normele climatice. La baza Marambio s-au înregistrat 11,8°C, iar la baza San Martin 9,4°C, comparativ cu mediile sezoniere de -10,7°C și, respectiv, -5,6°C.

Săptămâni consecutive cu temperaturi peste pragul de îngheț

Climatologul Raul Cordero, de la Universitatea din Groningen, a precizat că la Esperanza temperaturile maxime zilnice au rămas peste pragul de îngheț timp de 21 de zile consecutive, o situație rar întâlnită în această regiune. Ca urmare, suprafețe întinse din extremitatea nordică a continentului antarctic au rămas fără strat de zăpadă.

Specialiștii consideră că fenomenul este compatibil cu tendința generală de încălzire observată în regiune, însă avertizează că relația directă cu schimbările climatice necesită analize suplimentare.

Factorii meteorologici și complexitatea climatică locală

„Există indicii solide că schimbările climatice influențează aceste episoade, însă efectele sunt complexe în Antarctica, o regiune caracterizată prin variații naturale foarte mari ale temperaturii”, a explicat climatologul polar Thomas Caton Harrison, de la British Antarctic Survey.

La rândul său, Jose Luis Stella a subliniat că astfel de creșteri bruște ale temperaturilor pot fi amplificate de condițiile atmosferice locale, în special de vânturile puternice care transportă mase de aer mai cald spre peninsulă.

Impactul alarmant asupra ecosistemelor polare

Efectele au fost însă vizibile pe teren. O cantitate semnificativă de precipitații a căzut sub formă de ploaie în loc de ninsoare, fenomen neobișnuit pentru această perioadă a anului. Cercetătorii avertizează că astfel de condiții pot afecta ecosistemele polare, inclusiv coloniile de pinguini, prin modificarea habitatelor și formarea unor straturi de gheață rezultate din înghețarea apei provenite din ploi și topirea zăpezii.

Antarctica este considerată una dintre cele mai sensibile regiuni la modificările climatice globale. Peninsula Antarctică se numără printre zonele care au înregistrat unele dintre cele mai rapide ritmuri de încălzire din ultimele decenii.