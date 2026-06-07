Luxul din Dubai a devenit accesibil în urma crizei din turism cauzată de război: hotelurile de 5 stele au promoții fără precedent
Postat la: 07.06.2026 |
Hoteluri de lux cu vile pe piloni, piscine infinite și plaje private au început să ofere reduceri semnificative în Dubai, pe fondul scăderii numărului de turiști din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. În lipsa vizitatorilor internaționali, unitățile hoteliere își concentrează tot mai mult oferta pe clienții locali, care au ajuns astfel să aibă acces la niveluri de lux anterior greu accesibile.
Pe insula artificială Palm Jumeirah, unul dintre simbolurile opulenței din emirat, hotelurile de cinci stele au început din nou să fie animate în special în weekend și în zilele de sărbătoare, pe fondul creșterii numărului de rezidenți din Emiratele Arabe Unite care aleg acest tip de sejururi.
Clienții sunt în principal cetățeni emiratezi și expatriați, într-o țară în care aproximativ 90% din populație este formată din străini, atrași de reducerile fără precedent oferite de hotelieri.
„Nu am stat niciodată până acum într-un hotel din Palm pentru că prețurile erau exorbitante", a declarat Fadi Iskandarani, medic libanez stabilit de cinci ani în Dubai, care a petrecut recent un weekend într-un complex de lux alături de partenera sa.
El a adăugat că, deși unele zone ale hotelurilor rămân mai puțin frecventate, accesul la tarife reduse, de până la patru ori mai mici decât cele obișnuite, a făcut ca „luxul din Dubai să devină accesibil" pentru o categorie mai largă de rezidenți.
În contextul scăderii fluxului turistic, hotelurile din Dubai încearcă să compenseze pierderile prin promovarea ofertelor pentru rezidenți. În 2025, emiratul înregistra aproximativ 19,5 milioane de turiști anual, cu o rată medie de ocupare a hotelurilor de peste 80%, însă situația s-a schimbat după escaladarea conflictului din regiune.
Potrivit AFP, tensiunile declanșate la sfârșitul lunii februarie în urma războiului dintre Israel și Statele Unite și Iran, extins ulterior în zona Golfului Persic, au afectat percepția de stabilitate a Dubaiului, influențând industria turismului.
Deși armistițiul intrat în vigoare la începutul lunii aprilie a permis o ușoară revenire a turiștilor, nivelul rămâne sub cel obișnuit. Directorul hotelului Anantara The Palm a declarat că unitatea sa încearcă să atragă rezidenți prin reduceri de până la 50%.
„În weekenduri, mai ales sâmbăta seara, depășim de obicei 90% grad de ocupare", a precizat acesta, adăugând că în timpul săptămânii gradul de ocupare scade semnificativ, la 20-30%.
Această orientare către piața locală a devenit o soluție de supraviețuire pentru multe hoteluri, chiar dacă generează și provocări logistice, precum supraaglomerarea parcărilor sau adaptarea serviciilor la un alt tip de clientelă.
Pe termen mediu, însă, operatorii din turism se tem că modelul bazat pe „staycation" - vacanțe petrecute în proximitate - nu va putea compensa lipsa turiștilor internaționali, mai ales în perioada verii, când mulți rezidenți părăsesc orașul.
Unele hoteluri au decis să își reducă activitatea sau să efectueze lucrări de renovare, în timp ce altele au recurs la tăieri de salarii și concedii fără plată pentru personal, în special în unitățile dependente de turismul de afaceri.
Un angajat din sector a declarat, sub protecția anonimatului, că salariul său a fost redus cu aproximativ 40%, în timp ce alți lucrători din regiune au fost trimiși temporar în concediu fără plată.
În ciuda dificultăților, unii manageri rămân optimiști. Directorul hotelului Anantara The Palm consideră că o eventuală stabilizare a situației geopolitice ar putea duce rapid la revenirea fluxului turistic.
„Dacă se ajunge la un acord în următoarele săptămâni, cred că turiștii se vor întoarce mai repede decât ne imaginăm", a declarat acesta.
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