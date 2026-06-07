O tânără de 18 ani ar fi fost drogată și agresată sexual la finalul banchetului de absolvire a liceului
Postat la: 07.06.2026 |
O tânără de 18 ani din Cluj-Napoca a ajuns la spital în noaptea de după banchetul de absolvire, iar familia acesteia susține că ar fi fost drogată și violată.
Potrivit părinților, incidentul s-a petrecut în jurul orei 00:55, când dirigintele clasei i-ar fi contactat pentru a le comunica faptul că fata nu se simte bine și are un comportament neobișnuit. Mama tinerei afirmă că a plecat imediat spre local și a apelat serviciul de urgență 112 pe drum, întrucât nu fusese solicitat ajutor medical până în acel moment.
„Pentru mine coșmarul a început la ora 00:55, când m-a sunat dirigintele și mi-a spus că fiica mea nu mai vorbește coerent și că ceva este în neregulă cu ea. Am plecat imediat și am sunat la 112", a declarat mama pentru Știri de Cluj.
Familia susține că, la sosirea la fața locului, adolescenta se afla într-o stare de confuzie și nu putea comunica bine. Potrivit tatălui, aceasta nu își recunoștea apropiații și manifesta un comportament dezorientat.
Ulterior, tânăra a fost transportată la spital de un echipaj medical. Părinții afirmă că documentele medico-legale ar indica mai multe leziuni, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.
Familia mai susține că adolescenta își amintește doar fragmentar evenimentele petrecute în intervalul dintre banchet și internarea în spital. În acest context, părinții au ridicat suspiciuni privind posibilitatea administrării unei substanțe care i-ar fi afectat starea de conștiență și memoria, însă aceste aspecte urmează să fie verificate.
Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a confirmat că a fost deschis un dosar de cercetare penală, în urma unui apel primit de la personalul medical.
„La data de 6 iunie, în jurul orei 05:25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de cadre medicale cu privire la o tânără de 18 ani transportată la UPU, care ar fi reclamat o posibilă agresiune sexuală", au transmis reprezentanții IPJ Cluj.
Poliția precizează că ancheta este în desfășurare și că, în acest moment, sunt analizate toate probele disponibile, inclusiv declarațiile martorilor, imaginile video și rezultatele investigațiilor medicale.
„Cercetările sunt în curs pentru stabilirea situației de fapt și identificarea tuturor persoanelor implicate", au mai transmis autoritățile.
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