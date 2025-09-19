Unele țări europene suspectează că președintele american Donald Trump a stabilit în mod deliberat condiții imposibile pentru impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, cu scopul de a evita restricțiile, a relatat The Wall Street Journal (WSJ), citând diplomați europeni.

SUA consideră că sancțiunile împotriva țărilor europene sunt insuficient de stricte. Trump a declarat anterior că motivul pentru care acestea sunt ineficiente este că țările UE continuă să cumpere resurse energetice rusești. Washingtonul și-a exprimat disponibilitatea de a impune sancțiuni semnificative împotriva Rusiei dacă toate țările NATO urmează exemplul SUA și încetează să cumpere petrol de la Moscova.

În plus, surse de la WSJ spun că Trump a îndemnat Europa să utilizeze activele rusești blocate deținute la depozitarul belgian Euroclear. UE folosește în prezent un instrument care îi permite să transfere profituri din activele rusești către Ucraina.

Impunerea de sancțiuni secundare împotriva Chinei și Indiei și oprirea completă a achizițiilor de petrol rusesc este o sarcină dificilă pentru Europa, notează WSJ. Bloomberg a relatat anterior că prima variantă ar fi dificilă pentru UE, deoarece multe țări europene, inclusiv cea mai mare economie a sa, Germania, depind de piețele de export din China și India.