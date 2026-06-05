Cât costă rovinieta în 2026 și ce riști dacă circuli fără ea. Tot ce trebuie să știe șoferii

Orice șofer care circulă pe autostrăzile, drumurile expres sau cele naționale din România este obligat să achite rovinieta, taxa care permite utilizarea infrastructurii rutiere administrate la nivel național. În lipsa acesteia, conducătorii auto riscă amenzi care pot ajunge la câteva mii de lei, în funcție de categoria vehiculului.

În 2026, sistemul de taxare urmează să fie modificat, iar valoarea rovinietei va fi influențată nu doar de tipul vehiculului și perioada de valabilitate, ci și de nivelul emisiilor poluante.

Ce este rovinieta și când este obligatorie

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Plata acesteia oferă dreptul de a circula pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale pentru perioada aleasă de utilizator. Taxa este reglementată prin legislația națională și se aplică tuturor șoferilor care folosesc infrastructura rutieră aflată în administrarea statului, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat în România sau în străinătate.

Există însă și excepții. Rovinieta nu este necesară pentru circulația pe drumurile județene, comunale, locale sau forestiere. De asemenea, pe sectoarele de drum național aflate în interiorul localităților, între indicatoarele de intrare și ieșire din localitate, taxa nu este aplicabilă.

Schimbări importante de la 1 iulie 2026

Ministerul Transporturilor a propus un nou sistem de calcul al rovinietei, care va ține cont de trei criterii principale:

categoria vehiculului;

norma de poluare (clasa EURO);

perioada pentru care este achiziționată taxa.

În noua formulă, vehiculele mai puțin poluante vor beneficia de tarife mai avantajoase, în timp ce proprietarii mașinilor cu norme de poluare mai vechi vor plăti mai mult.

Vehiculele electrice vor beneficia de cele mai reduse costuri, fiind încadrate în categoria celor cu impact redus asupra mediului.

Potrivit proiectului, pentru vehiculele încadrate în clasele EURO V și EURO IV, tarifele vor fi cu aproximativ 15% mai mari decât cele aplicate vehiculelor EURO VI. În cazul mașinilor cu normă EURO III sau mai veche, majorarea va ajunge la aproximativ 30%.

Cât va costa rovinieta pentru autoturisme

Pentru șoferii de autoturisme, cea mai ieftină variantă de rovinietă va costa 22 de lei pentru o zi și va fi disponibilă pentru vehiculele electrice și cele încadrate în norma EURO VI.

Pentru autoturismele EURO V și EURO IV, prețul unei roviniete de o zi va fi de aproximativ 26 de lei, iar pentru vehiculele EURO III sau mai vechi va ajunge la 29 de lei.

Tarifele propuse pentru autoturisme sunt:

22 - 29 lei pentru o zi;

30 - 39 lei pentru 10 zile;

48 - 62 lei pentru 30 de zile;

254 - 330 lei pentru o rovinietă anuală.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, costul unei roviniete anuale va varia între 579 și 753 de lei. Ministerul Transporturilor a anunțat că, după intrarea în vigoare a noului sistem, tarifele vor putea fi actualizate anual în funcție de rata inflației.

De unde poți cumpăra rovinieta

Achiziționarea rovinietei se poate face rapid online, prin platformele autorizate, inclusiv prin sistemul electronic dedicat. Pentru emiterea acesteia sunt necesare câteva informații de bază:

numărul de înmatriculare;

categoria vehiculului;

perioada de valabilitate dorită;

țara de înmatriculare;

seria de șasiu (recomandată pentru verificarea corectitudinii datelor).

Plata poate fi efectuată online cu cardul sau prin transfer bancar, iar după confirmarea tranzacției utilizatorul primește dovada emiterii prin e-mail sau SMS. Este important de reținut că rovinieta nu poate fi emisă retroactiv și nici cu mai mult de 30 de zile înainte de data de la care va deveni valabilă.

Ce amendă primești dacă circuli fără rovinietă

Lipsa unei roviniete valabile este considerată contravenție și este depistată prin intermediul sistemelor automate de monitorizare amplasate pe drumurile naționale și autostrăzi.

În cazul în care un șofer este surprins circulând fără taxă achitată, autoritățile transmit procesul-verbal de constatare la adresa proprietarului vehiculului.

Amenzile pentru autoturisme pornesc de la 250 de lei și pot ajunge la 500 de lei, în funcție de situație. Pentru vehiculele de transport de mare tonaj, sancțiunile sunt mult mai severe și pot depăși 4.500 de lei.