Inca o drona a explodat. Planul Roșu de intervenție, activat: Alertă în Portul Constanța. Drona a fost descoperită în apropierea sediului ARSVOM. Zona a fost izolată

Este alertă vineri dimineață în Portul Constanța, după ce o dronă a fost descoperită în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), potrivit unor surse.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră, care au instituit măsuri de securitate și au început verificările.

Potrivit informațiilor obținute până în acest moment, dispozitivul ar fi fost găsit în jurul orei 05:50, în zona Digului de Nord din Portul Constanța.

Digul de Nord a fost închis

Ca măsură de siguranță, Poliția de Frontieră a decis închiderea accesului pe Digul de Nord până la finalizarea cercetărilor și stabilirea naturii exacte a obiectului descoperit.

Surse apropiate anchetei susțin că există suspiciunea că ar putea fi vorba despre o dronă maritimă de cercetare, însă informația nu a fost confirmată oficial până la această oră.

Mai multe structuri intervin în zonă

În perimetrul în care a fost găsit dispozitivul se află polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră, care securizează zona și efectuează primele verificări.

Autoritățile urmează să stabilească proveniența dronei, modul în care aceasta a ajuns în apropierea infrastructurii portuare și dacă există riscuri pentru siguranța zonei.

O săptămâna de la drona căzută la Galați

Incidentul are loc la doar o săptămână după un eveniment grav produs în județul Galați. Atunci, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu la un apartament aflat la etajul 10. Două persoane au fost rănite ușor și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital, iar zeci de locatari au fost evacuați preventiv.

Ancheta este în desfășurare

Până la acest moment nu au fost comunicate informații oficiale privind caracteristicile dispozitivului și nici dacă acesta este funcțional.

Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere detalii după finalizarea verificărilor din teren.

În urmă cu puțin timp, drona, care ar fi fost găsită undeva în apropiere de Oil Terminal, a explodat, între două nave. Momentan nu se știe dacă a fost detonată sau a expoldat datorită încărcăturii.

Mai multe containere din Port ar fi luat foc după explozie. Drona ar fi fost găsită undeva în zona Danei 78.

La acest moment, Portul Constanța este închis.

Potrivit unor surse, ar fi vorba despre o dronă marină, cu zeci de kilograme de explozibil încărcătură/ Aceleași surse susține că drona ar fi de proveniență ucraineană, ar fi pierdut controlul și a ajuns în derivă în zona portului.

Portul Constanța a fost închis și a fost activat Planul Roșu de intervenție. S-a activat celula de criză la Ministerul de Interne.

Pe sistemul de detecție al SCOMAR s-ar fi identificat inca 3 drone maritime care se îndreaptă spre port și acestea nu ar putea fi dezamorsate.

Potrivit unor surse de la fața locului, drona, care avea încărcătură explozibilă la bord, era echipată și cu un timer. Cornometrul era deci programat să explodeze. Drona ar fi explodat NECONTROLAT.

Zona, la această oră, este închisă.

În momentul în care au venit pirotehniștii de la SRI, aceștia au identificat timer-ul de pe dronă. Au fost luate decizii în regim de urgență, iar pirotehniștii au decis să nu o tracteze la mal pentru detonare, operațiunea fiind considerată prea periculoasă.

Președintele României, Nicușor Dan, este în aceste clipe în avion, spre Muntenegru, și a fost informat.

Explozia s-a produs în timp ce se desfășura ședința de Guvern. Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Interne au fost informați în timp real, iar la ora 11.15 va avea loc o conferință de presă la sediul MAI.