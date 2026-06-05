Rusia a lansat racheta Oreșnik asupra Ucrainei pentru a analiza efectele atacului și a pregăti viitoare operațiuni, spune Vladimir Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că lansarea rachetei balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik asupra regiunii Kiev, la 24 mai, a avut ca principal scop evaluarea efectelor produse de armament în vederea unor utilizări viitoare.

„Vă voi dezvălui un mare secret militar de stat. Am lovit pur și simplu acolo unde era convenabil să observăm rezultatele", a afirmat liderul de la Kremlin în cadrul unei conferințe de presă desfășurate pe 4 iunie, informează Associated Press.

Putin a susținut că Rusia nu a folosit până acum racheta Oreșnik în condiții reale de luptă pe teritoriul Ucrainei. Potrivit declarațiilor sale, scopul atacului a fost colectarea de date privind eficiența sistemului de armament.

Conform informațiilor disponibile, Rusia a utilizat racheta Oreșnik în cel puțin trei situații cunoscute. Prima lansare a avut loc în noiembrie 2024, când a fost vizat orașul Dnipro, din estul Ucrainei. Un al doilea atac a fost raportat la începutul lunii ianuarie, în regiunea Liov.

Liderul rus a afirmat că dronele trimise ulterior în zona lovită au monitorizat cu precizie efectele impactului. „Dronele noastre au intrat în zonă și au observat modul în care au fost amplasate blocurile dispersate. Au calculat totul până la milimetru", a declarat Putin.

Potrivit acestuia, informațiile colectate urmau să stea la baza unei decizii privind utilizarea pe scară largă a rachetei Oreșnik împotriva unor ținte desemnate, inclusiv din zone populate.

Experții în drept internațional atrag însă atenția că atacurile deliberate împotriva civililor sau a obiectivelor civile care nu au utilizare militară reprezintă crime de război, potrivit Convențiilor de la Geneva și normelor dreptului internațional umanitar.

De la începutul invaziei, Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că a vizat infrastructură civilă din orașele ucrainene. În noaptea de 2 iunie, forțele ruse au lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la declanșarea războiului la scară largă, folosind rachete și drone împotriva mai multor localități, inclusiv din apropierea Kievului.

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile s-au soldat cu moartea a cel puțin 23 de persoane, printre care doi copii, iar alte 130 au fost rănite.