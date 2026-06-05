Ce reacție a avut Vladimir Putin când a fost întrebat dacă va conduce Rusia până în 2036. "Sunt complet sincer"
Postat la: 05.06.2026 |
Președintele rus Vladimir Putin a evitat să intre ]n detalii privin posibilitatea de a rămâne la putere până în 2036, afirmând că este „prea devreme" pentru astfel de discuții și că nu se gândește în prezent la o nouă candidatură, deși a recunoscut că legislația îi permite acest lucru.
Întrebat de Reuters, la Sankt Petersburg, despre perspectivele politice pe termen lung, liderul de la Kremlin a subliniat că viitorul depinde de numeroși factori, inclusiv de starea de sănătate, adăugând că „Doar Dumnezeu știe" ce se va întâmpla în anii următori.
Când a fost întrebat de agenția britanică de știri Reuters la Sankt Petersburg, în timpul unei întâlniri cu directori ai unor agenții de știri importante, despre capacitatea sa de a rămâne în funcție până în 2036 și despre rezistența sa, șeful statului rus a evitat subiectul.
„Dumnezeu știe dacă vom avea suficientă sănătate - pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru toți cei de aici - pentru a trăi până mâine, poimâine și cu atât mai puțin pentru a îndeplini sarcinile care ne așteaptă și a atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit ", a remarcat el.
Aflat la putere ca președinte sau prim-ministru din 1999, Vladimir Putin a reiterat că Constituția îi va permite să candideze din nou în 2030 și, dacă va ieși victorios, să rămână în funcție până în 2036.
„Într-adevăr, Constituția îmi permite să candidez în 2030, dar cred că este prea devreme să vorbim despre asta. De fapt, este mult prea devreme. Nu mă gândesc deloc la asta acum. Sunt complet sincer", a insistat el. El a adăugat că Rusia „se confruntă cu multe probleme importante și de anvergură, care trebuie abordate nu insistând asupra lor, ci concentrându-se pe viitorul țării".
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