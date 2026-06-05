Imaginile din satelit arată o structură suspectă în Marea Chinei de Sud: Totul a dispărut ulterior VIDEO

Filipine investighează o structură suspectă la Scarborough Shoal, iar imaginile capturate din satelit arată această structură în atolul disputat din Marea Chinei de Sud. Fotografiile realizate la sfârșitul lunii mai 2026 de către compania Ventor arată prezența acestei structuri, dar totul a dispărut ulterior.

China a anunțat anul trecut crearea unei rezervații naturale naționale la bancul de nisip. Filipine a declarat miercuri că investighează rapoartele despre prezența unei noi structuri pe bancul de nisip Scarborough, pe care China a încercat uneori să o blocheze de când a preluat controlul de facto asupra atolului în 2012, conform Reuters.

Secretarul Apărării, Gilberto Teodoro, a primit informații brute despre prezența structurii, a declarat el reporterilor în marja Dialogului Shangri - un forum regional de apărare - care a avut loc sâmbătă la Singapore.

Fotografiile realizate pe 27, 29 și 30 mai 2026 arată ceea ce un analist de la Vantor, un furnizor comercial de imagini din satelit, a declarat că ar fi posibil: o plută sau o geamandură plutitoare la intrarea în atol, pe lângă o barieră care se întinde peste acesta în imaginile din 27 și 29 mai.

Marți, grupul de monitorizare maritimă cu sediul în SUA, SeaLight, a publicat pe X imagini din satelit realizate pe 28 mai de la Scarborough Shoal, care arată ceea ce a descris ca fiind un „obiect mic, reflectorizant, clar distinct pe platoul recifului de lângă intrarea în lagună".

„Dovezile sugerează că este o caracteristică persistentă, mai degrabă decât un artefact optic tranzitoriu", a declarat SeaLight, citând analiza sa a unor imagini din satelit suplimentare.

Pretext clar al Chinei pentru ocupație

Dar nu a mai putut fi văzută într-o imagine din 1 iunie realizată de Vantor, prima dovadă că structura suspectată nu mai este prezentă acolo. Scarborough, pe care China îl numește „Huangyan Dao", este unul dintre cele mai disputate situri maritime din Asia, iar unii diplomați și analiști se tem că fricțiunile și confruntările de lungă durată din cauza atolului ar putea degenera în conflicte armate.

În ultimii ani, navele pazei de coastă chineze s-au ciocnit frecvent cu pescarii filipinezi din jurul bancului de nisip, care este situat în apropierea principalelor rute de navigație și este râvnit pentru stocurile sale de pește și o lagună turcoaz care oferă un refugiu navelor în timpul furtunilor.

Armata și paza de coastă chineze au efectuat patrule în zonă duminică, imediat după ce forțele filipineze și americane au organizat un exercițiu maritim de cinci zile în aceleași ape - al treilea exercițiu de acest fel din acest an - pentru a consolida interoperabilitatea și securitatea maritimă.

O hotărâre istorică din 2016 privind diverse probleme legate de Marea Chinei de Sud de către Curtea Permanentă de Arbitraj a susținut Manila, dar stabilirea suveranității asupra bancului de nisip Scarborough era în afara domeniului său de aplicare.

Instanța a declarat că blocada impusă de Beijing în această zonă a încălcat dreptul internațional, deoarece aceasta era o zonă de pescuit tradițională pentru mai multe țări, inclusiv China, Filipine și Vietnam.

Anul trecut, China a anunțat crearea unei rezervații naturale naționale pe bancul de nisip, o mișcare denunțată rapid de Filipine, care a descris-o drept un „pretext clar pentru ocupație".