Trump susține că a vorbit cu Xi Jinping despre încheierea războiului din Ucraina. Chinezii nu recunosc nimic

Preşedintele Donald Trump, care a vorbit vineri la telefon cu omologul său chinez, a declarat jurnaliştilor că el crede pe Xi Jinping doreşte să colaboreze cu SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează Sky News.

Trump a spus că el şi Xi au vorbit la telefon timp de aproape două ore vineri şi au aprobat un acord privind viitorul operaţiunilor TikTok din SUA. Trump susţine că au vorbit şi despre războiul din Ucraina: „Cred că şi el ar dori cu adevărat să vadă acest lucru (încetarea războiului) realizat. Şi cred că va lucra cu noi pentru a ne ajuta", le-a spus şeful Casei Albe jurnaliştilor în Biroul Oval.

Întrebat care a fost mesajul său către Xi cu privire la Ucraina, Trump a spus: „Este acelaşi ca şi mesajul său pentru mine. El ar dori să vadă că se rezolvă. Cred că i-ar plăcea să vadă că se termină".

Nimai că, notează Sky News, în ciuda faptului că Donald Trump a declarat că Xi Jinping „doreşte să ajute" SUA să pună capăt războiului din Ucraina, nu există nicio menţiune a conflictului în comunicatul Chinei despre convorbirea celor doi lideri. Singura menţiune în acest sens apare spre sfârşitul textului, care spune că „SUA vor colabora, de asemenea, cu China pentru pacea mondială".