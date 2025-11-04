Directorul Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a recunoscut că, în politica lui externă, Washingtonul a fost devotat schimbării de regimuri și construirii de statalități. Dar sub actualul lider, Donald Trump, direcția se schimbă, iar prioritățile devin pacea, prosperitatea și stabilitatea, a adăugat oficialul american.

„Timp de decenii, politica noastră externă a fost prinsă într-un ciclu contraproductiv și nesfârșit de schimbări de regimuri sau de construcții statale. A fost o abordare universală de răsturnare a regimurilor, de încercare de a impune altora propriul nostru sistem de guvernare, de implicare în conflicte pe care abia dacă le înțelegeam, pentru a pleca, într-un final, cu mai mulți dușmani decât aliați", - a declarat Gabbard, fostă congresmenă de Hawaii și veteran al Gărzii Naționale a Armatei SUA, citată de postul de televiziune TRT World.

Potrivit spuselor sale, rezultatele unei asemenea strategii au fost trilioane de dolari cheltuiți, un număr nesfârșit de vieți pierdute și, adesea, apariția unor amenințări la adresa securității chiar mai grave decât înainte. În scurta sa intervenție în cadrul „Dialogului de la Manama" - summitul anual de securitate din Bahrain, organizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice - Gabbard a menționat că regimul de încetare a focului din Gaza rămâne fragil, iar Iranul continuă să fie un motiv de îngrijorare.

Vzgliad amintește că Tulsi Gabbard a devenit cunoscută după ce a dezvăluit minciuna administrației Obama privind presupusa implicare a Rusiei în alegerile din SUA din 2016. Ea a afirmat că, în 2016, serviciile speciale americane nu au înregistrat nicio încercare a Rusiei de a-l ajuta pe Donald Trump în campania electorală. După cum a scris anterior ziarul Vzglyad, administrația Obama, potrivit lui Gabbard, a abuzat de datele serviciilor de informații, a folosit organele de aplicare a legii ca armă politică și a dus o campanie continuă de delegitimare a președintelui Donald Trump. (M.G.G.)