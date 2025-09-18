Un expert american dezvăluie lucruri din culise. Aliații NATO sunt năuciți: De ce Putin îl controlează pe Trump?
Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Thomas L. Friedman, un expert american și câștigător a 3 premii Pulitzer, dezvăluie lucruri din culisele politicii externe a președintelui american. El scoate la iveală faptul că oficiali și analiști europeni au spus că aliații NATO ai Americii sunt năuciți și se întreabă cu îngrijorare: "De ce Putin îl controlează pe Trump?"
Opiniile au ieșit la iveală la Conferința Strategiei Europene de la Ialta, din capitala Kiev, în discuțiile private dintre oficialii și experții occidentali și ucraineni. Chestiunea cheie care a reieșit din conversații: "Ce se întâmplă cu președintele american? Putin îl scuipă în ochi pe Trump, iar Trump spune lumii că plouă", potrivit The New York Times.
Întrucât președintele Trump a decis să redenumească Departamentul Apărării drept „Departamentul de Război", pentru a reflecta mai exact cât de dur este, Friedman sugerează să redenumim Casa Albă drept „Casa Vafelor" - pentru a reflecta mai exact tergiversările neîncetate ale lui Trump când vine vorba de a face ceva pentru a descuraja atacul tot mai mare al lui Vladimir Putin asupra Ucrainei. Ca să nu mai vorbim de recenta sa incursiune cu drone în Polonia, aliatul Americii în NATO.
Nimeni nu vrea să spună în public acum criticile legate de poziția uluitoare a lui Trump față de Putin. Într-adevăr, la deschiderea conferinței, președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei nu și-ar fi putut exprima mai multă recunoștință față de Trump, la fel ca și mai mulți miniștri de externe cheie ai NATO și consilieri pe probleme de securitate națională.
Aceștia speră în mod clar că, dacă toată lumea se preface că Trump face multe - permițând aliaților NATO să își folosească propriii bani pentru a cumpăra arme pentru Kiev, chiar dacă Trump nu a alocat niciun ban nou din fondurile americane în acest sens - președintele SUA nu va abandona complet Ucraina.
Însă aliații noștri europeni au fost îngroziți săptămâna trecută de răspunsul lui Trump la roiul de aproximativ 20 de drone pe care Rusia le-a trimis peste granițele Poloniei, determinând NATO să trimită avioane de vânătoare pentru a le doborî. În timp ce prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat Parlamentului său că episodul a fost „cel mai aproape de un conflict deschis de la Al Doilea Război Mondial încoace", tot ce a putut Trump să adune a fost o postare pe platforma sa Truth Social: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iată-ne!"
O zi mai târziu, însă, a precizat că nu va ajunge nicăieri. „Ar fi putut fi o greșeală", a spus el despre penetrarea dronelor. Potrivit publicației germane Welt, cinci dintre dronele rusești se aflau pe o traiectorie directă spre o bază NATO înainte de a fi interceptate de avioane de vânătoare olandeze Lockheed Martin F-35, ceea ce sugerează că probabil au fost trimise pentru a testa reflexele NATO.
În fiecare zi care trece, Trump pare să adauge o altă condiție sau un alt termen limită pentru momentul în care va impune sancțiuni economice semnificative Rusiei, pe măsură ce Putin își intensifică atacurile asupra Ucrainei.
Cea mai recentă formulare a lui Trump, publicată în weekend, este că toate națiunile din Europa, majoritatea dintre ele reducând deja drastic importurile de petrol rusesc, ar trebui să înceteze complet să cumpere petrol de la Moscova. În plus, toate națiunile NATO trebuie să impună tarife de 50% până la 100% asupra Chinei. Un președinte serios nu ar posta astfel de solicitări pe rețelele de socializare. El și personalul său ar trebui să vorbească la telefon astfel de chestiuni.
Am evitat întotdeauna explicațiile mai conspirative pentru comportamentul lui Trump. Nu cred că președintele SUA este cumva un activ al lui Putin. Friedman crede că Trump este pur și simplu diferit de orice președinte american de la Al Doilea Război Mondial încoace - și nu într-un sens pozitiv.
Nu există un proces real de elaborare a politicilor în această administrație. Nu există niciun semn că vreuna dintre declarațiile politice ale lui Trump transmise prin intermediul rețelelor de socializare este verificată mai întâi de experți în domeniu din Departamentul de Stat sau CIA, niciun semn că ceva este condus de comisiile pentru afaceri externe ale Senatului sau Camerei Reprezentanților.
Friedman îl critică dur pe Trump și îl avertizează, pentru a-l aduce cu picioarele pe pământ. " Îmi pare rău, domnule președinte. Acesta este războiul DUMNEAVOASTRĂ acum. Pentru că dumneavoastră și numai dumneavoastră aveți capacitatea de a livra Ucrainei resursele militare pentru a-i transmite lui Putin mesajul că timpul nu este de partea lui, că va trebui să accepte o înțelegere. Din păcate, este o înțelegere care îi va permite președintelui rus să păstreze o parte din teritoriul din estul Ucrainei pe care l-a confiscat cu forța."
Expertul american concluzionează. "Dacă dumneavoastră, domnule președinte, vă îndepărtați de Ucraina și o lăsați să fie invadată de dictatura rusă, puteți posta pe Truth Social tot ce doriți și puteți acorda câte interviuri doriți la Fox News, dar numele dumneavoastră va fi pentru totdeauna asociat cu Neville Chamberlain - și așa și trebuie".
