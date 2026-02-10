Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
10.02.2026
Focuri de armă în biroul primarului din Nagytevel în Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineață. Primarul Sándor Orbán a fost dus la spital, scrie presa maghiară.
Un bărbat a pătruns în biroul primarului din Nagytevel cu un pistol cu gaz și apoi a tras de mai multe ori asupra primarului Sándor Orbán, a scris publicația InfoPápa.
Potrivit ziarului, două dintre cele trei focuri l-au lovit pe primar, care a fost transportat de urgență la spitalul din Győr cu un elicopter.
Sándor Orbán ar fi fost rănit la cap, dar starea lui nu este critică. El a părăsit primăria pe propriile picioare.
Potrivit ziarului, poliția l-a reținut pe făptaș, care a fost oprit de personalul biroului până la sosirea ofițerilor.
Potrivit localnicilor, făptașul ar fi putut fi un bărbat în vârstă care s-a mutat în zonă cu câțiva ani în urmă.
InfoPápa scrie că bărbatul ar avea probleme de sănătate mintală.
Clădirea Primăriei, într-o clădire cu grădinița: minorii sunt șocați
Biroul primarului și grădinița locală sunt situate într-un coridor comun din clădire. Aproximativ 20 de copilași erau deja înăuntru, au auzit doar 3 focuri de armă. Agresorul de 70 de ani l-a vizat pe primar cu trei focuri de armă.
Cei mici s-au speriat și educatorii i-au scos din clădire pe geam.
