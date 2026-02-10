Controverse după publicarea dosarelor Epstein - șase nume acoperite fără explicații: unul dintre ei ocupă o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin
Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Departamentul de Justiție al Statelor Unite este acuzat de lipsă de transparență în gestionarea dosarului Jeffrey Epstein, după ce mai mulți congresmeni americani au constatat că numele a cel puțin șase bărbați au fost acoperite fără justificări clare în documentele puse la dispoziția lor.
Dosarele fac parte dintr-un set de peste trei milioane de pagini publicate pe 30 ianuarie, parțial cenzurate, de Departamentul de Justiție, în urma unei legi adoptate de Congres în noiembrie 2025, care obligă autoritățile să facă lumină într-un dosar cu implicații politice majore.
Mai mulţi congresmeni din cele două mari partide americane au început luni să consulte documentele necenzurate, Departamentul Justiţiei trimiţând săptămâna trecută o scrisoare aleşilor pentru a-i informa despre posibilitatea de a face acest lucru la faţa locului, pe computer. Printre aceştia se numără cei doi coautori ai legii privind transparenţa în cazul Epstein, ambii aleşi în Camera Reprezentanţilor: republicanul Thomas Massie şi democratul Ro Khanna.
„Ce m-a deranjat este faptul că numele a cel puţin şase bărbaţi au fost cenzurate, deşi probabil sunt implicaţi, având în vedere includerea lor în aceste documente", a declarat Thomas Massie jurnaliştilor la ieşirea din Departamentul Justiţiei.
„Sunt şase bărbaţi, unii cu fotografia lor, ale căror nume au fost cenzurate, fără nicio explicaţie", a precizat Ro Khanna.
Cei doi congresmeni au refuzat să dezvăluie identitatea celor şase bărbaţi, dar unul dintre ei ocupă „o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin", a indicat Thomas Massie, colegul său menţionând şi „o personalitate destul de proeminentă" printre ceilalţi cinci.
Legea permite cenzurarea în condiţii stricte, în principal pentru a proteja intimitatea victimelor. În schimb, ea interzice în mod expres reţinerea documentelor pe motivul prejudiciului pe care publicarea lor l-ar putea cauza oricărei persoane, „responsabil guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin", sau pe motivul „caracterului lor sensibil din punct de vedere politic".
O mare parte din documentele consultate de congresmeni rămân „cenzurate", s-a mirat Ro Khanna. „Acest lucru se datorează faptului că documentele furnizate Departamentului Justiţiei de către FBI sau mari jurii erau deja cenzurate", a explicat el.
„Trebuie să dăm Departamerntului Justiţiei şansa de a-şi revizui copia şi de a-şi corecta erorile", a afirmat Thomas Massie. „Trebuie să-şi revizuiască propria copie sau să o verifice altcineva", a insistat el.
Masa de documente noi nu conţine elemente care ar putea duce la urmăriri penale suplimentare, a avertizat de la bun început, pe 30 ianuarie, numărul 2 al Departamentului Justiţiei, Todd Blanche. Deşi simpla menţionare a numelui unei persoane în dosar nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia, numeroase personalităţi se tem de repercusiunile dezvăluirilor asupra legăturilor lor din trecut cu criminalul sexual condamnat, care s-a sinucis în închisoare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
-
Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului
Înregistrarea ingropata in milioanele de documente și materiale video facute publice de Departamentul de Justiție ...
-
Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii
Realitatea digitala a minorilor din Romania la finalul anului 2025 este marcata de cifre alarmante, conform celui mai re ...
-
Alertă în Ungaria: un individ a descins într-o primărie și l-a împușcat pe primar
Focuri de arma in biroul primarului din Nagytevel in Ungaria! Atacul a avut loc marți dimineața. Primarul Sándor ...
-
Mai presus de Constituție: ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE în problema pensiilor magistraților
Înalta Curte de Casație și Justiție a facut, marți, un nou pas instituțional major in disputa privind legea pensii ...
-
Actormetrul lui Dinescu: O poezie-manifest despre norma din batista Desdemonei și despre Hamlet descheiat la prăvălie!
Mircea Dinescu a intervenit in dezbaterea aprinsa legata de protestul actorilor de la Teatrul Național „I.L. Carag ...
-
Anuț sumbru pentru omenire: Șeful de la Anthropic dezvăluie ce lucru periculos ar putea dezvolta inteligența artificială
Într-o analiza detaliata, Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, explica faptul ca inteligența artificiala avans ...
-
Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă
Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvalu ...
-
Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?
Aprecierea ca așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de f ...
-
Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic
Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna din 2026 a reprezentat Nunta Chimica, un concep ...
-
Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Primele mențiuni sigure despre daci apar in scrierile unor autori greci din secolul V i.Hr., iar numele care se remarca ...
-
S-a descoperit o particulă atât de mică încât pe lângă ea un atom ar fi mai mare decat o întreagă galaxie
Astrofizicienii au detectat toponiul - o particula exotica atat de mica incat ne redefinește ințelegerea asupra noțiunii ...
-
Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Piețele financiare americane au inregistrat pierderi semnificative saptamana trecuta, dupa ce lansarea unor noi instrume ...
-
Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a raspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergator al Conferin ...
-
Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe
Radiant Research Labs, un startup lansat in mai 2023, a atras atenția comunitații internaționale de securitate ciberneti ...
-
Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Un caz intunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria in stare de șoc de mai bine de o saptamana. Șase oameni au ...
-
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici"
Romania este campioana europeana la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decat media in statele Uniunii ...
-
Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Investitorii de pe Wall Street se indreapta tot mai mult catre companii mai mici si mai putin costisitoare, in timp ce i ...
-
Masoneria de cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Restaurantul cunoscut in trecut sub numele „Barlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare in mai m ...
-
Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului
În corespondențe cu cercetatori renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genet ...
-
Un fenomen rar din adâncul Pământului devine piesa-cheie într-un mister geologic vechi de generații
De mai bine de un secol, cursul raului Green prin Munții Uinta din Utah a reprezentat un mister geologic care parea sa s ...
-
Oamenii de știință au rezolvat un mister vechi de 100 de ani: ce s-a aflat despre aerul pe care îl respirăm
Cercetatorii de la Universitatea din Warwick au dezvoltat o noua metoda care permite predicția modului in care nanoparti ...
-
Un anticilon mobil lovește puternic România și toată Europa de Est: Temperaturi greu de suportat și revin ninsori abundente
Meteorologii avertizeaza asupra unei schimbari drastice a condițiilor climatice la finalul acestei saptamani. Un anticic ...
-
Cum ajung Visa și Mastercard arme financiare în noul război economic între Europa si SUA
Europa are nevoie „urgent" sa-și reduca dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, a declarat șefa ...
-
Cum alegi patul perfect pentru dormitorul tău
Un somn odihnitor incepe cu alegerea unui pat potrivit pentru nevoile tale și pentru spațiul de care dispui. Un pat dorm ...
-
Motivul real pentru care Elon Musk a fuzionat cele două fime ale sale: xAI cu SpaceX. Valoarea totală a trecut de 1,25 trilioane de dolari
Pe langa extinderea „luminii conștiinței catre stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creeaza o afacer ...
-
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice pentru a obţine material cu care să-şi regenereze corpul
Jeffrey Epstein si-a facut teste genetice intr-o incercare aparenta de a-si utiliza propriul material genetic pentru med ...
-
NSA a detectat un spion străin care a contactat un apropiat al lui Trump. Informatia a fost ascunsă Congresului
Agenția de Securitate Naționala (NSA) a SUA a detectat in primavara anului trecut dovezi ale unui apel telefonic neobișn ...
-
Mita de la 5: Cum strângea polițistul "Pedro" șpăgile pentru șefi în toaleta primăriei fiului lui Piedone
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primaria Sectorului 5 dupa ce un polițist local, cu porecla "Pedro", ...
-
România lui Epstein. Cum alegea victimele de la noi din țară cel mai mare prădător sexual al lumii
Romania se numara printre țarile din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitațile sale ilici ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu