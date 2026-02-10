Momentul când Epstein a fost găsit mort: imagini nemaivăzute surprind haosul din închisoare după descoperirea cadavrului pedofilului

Înregistrarea îngropată în milioanele de documente și materiale video făcute publice de Departamentul de Justiție și de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, oferă o perspectivă rară asupra circumstanțelor care au precedat moartea lui Jeffrey Epstein.

Epstein era deținut în Metropolitan Correctional Centre din New York, fiind acuzat de trafic sexual, în momentul morții sale, la 10 august 2019. El a fost găsit inconștient în celula sa în dimineața acelei zile de către gardienii închisorii. După ce au încercat să îi acorde primul ajutor prin manevre de resuscitare, a fost transportat de urgență la New York Downtown Hospital, unde a fost declarat decedat.

Medicul legist al orașului New York a stabilit că moartea lui Epstein a fost un suicid prin spânzurare. Totuși, circumstanțele morții sale au alimentat teorii majore ale conspirației, potrivit cărora decesul ar fi putut fi rezultatul unei intervenții criminale.

Imagini scoase recent la lumină de Daily Mail arată silueta unui gardian apropiindu-se de un birou din apropierea celulei lui Epstein, la ora 6:30 dimineața, în ziua morții sale.

La doar 10 secunde după aceea, persoana se îndreaptă spre celulă. Un minut mai târziu, un gardian poate fi văzut mergând înainte și înapoi între biroul de securitate - unde i se alătură la scurt timp alți doi colegi - și zona în care se afla celula lui Epstein.

Ulterior, gardienii sunt surprinși alergând între cele două zone. Epstein a fost declarat oficial mort la ora 6:39.

Moartea lui Epstein a pus capăt brusc unuia dintre cele mai urmărite dosare penale federale din ultimii ani. Procurorii îl acuzaseră că a condus, timp de mai mulți ani, o rețea de trafic sexual cu minore, mai multe presupuse victime relatând abuzuri care s-au întins pe mai multe state și țări.

Arestarea sa, în iulie 2019, a venit după ani de controverse legate de un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat în Florida, în 2008, care i-a permis să evite urmărirea penală federală la acel moment.

Noile acuzații formulate la New York îl expuneau pe Epstein la posibilitatea de a primi zeci de ani de închisoare, dacă ar fi fost condamnat.

Însă moartea sa a survenit pe fondul unei serii de eșecuri grave într-una dintre cele mai sigure unități de detenție ale guvernului federal.

Documentele penitenciarului arată că gardienii responsabili de supravegherea lui Epstein nu au efectuat controalele obligatorii în timpul nopții dinaintea descoperirii cadavrului. Conform constatărilor oficiale, rondurile programate la orele 3:00 și 5:00 au fost omise. În plus, camerele de supraveghere amplasate în exteriorul celulei lui Epstein nu funcționau corespunzător în acea noapte.

Anchetatorii au confirmat ulterior că cel puțin două camere de supraveghere au avut defecțiuni, lăsând goluri critice în monitorizarea video a zonei.

Din cauza acestor eșecuri, autoritățile nu au putut stabili o cronologie clară a ultimelor momente din viața lui Epstein.

Până în prezent, nu a fost determinată o oră oficială precisă a morții.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție conțin detalii suplimentare analizate de anchetatori după moartea lui Epstein, inclusiv observații din sistemele de supraveghere din interiorul unității.

Potrivit documentelor, anchetatori ai FBI și ai Biroului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Justiție au identificat imagini care par să arate o siluetă neidentificată deplasându-se spre nivelul unde era încarcerat Epstein.

Înregistrarea surprinde o formă de culoare portocalie urcând o scară în apropierea zonei în care se afla celula lui Epstein, în timpul nopții.

Anchetatorii FBI și ai Biroului Inspectorului General au semnalat că imaginile CCTV din interiorul Metropolitan Correctional Centre din New York, unde Epstein era deținut înainte de moarte, par să arate o „sclipire" portocalie care ar putea fi „un deținut" urcând la etajul unde era ținut notoriul pedofil.

Aceștia au observat o formă portocalie care se deplasa pe scări spre celula sa în noaptea morții.

Raportul Inspectorului General menționează că, la ora 22:39, pe 9 august 2019, agenții FBI au observat că „o sclipire portocalie pare să urce scările nivelului L - ar putea fi posibil un deținut escortat către acel nivel".

Inspectorul general pare însă să fi tras o concluzie diferită față de FBI, notând despre acea pată portocalie: „Deținuții se află în prezent în carantină, este posibil ca cineva să transporte lenjerie sau așternuturi ale deținuților".

Analizele celor două organisme de investigație contrazic declarațiile publice făcute de cel puțin doi oficiali americani de rang înalt.

Bill Barr, care a fost procuror general al SUA în primul mandat al lui Donald Trump, a afirmat într-un interviu din 2019 că a revizuit personal imaginile de securitate, care ar fi confirmat că nimeni nu a intrat în zona unde era deținut Epstein în noaptea morții sale.

De asemenea, în luna mai a anului trecut, fostul director adjunct al FBI, Dan Bongino, declara la Fox News: „Există imagini video clare ca lumina zilei. El este singura persoană de acolo și singura persoană care iese. Se vede clar".

Cu puțin timp înainte de publicarea imaginilor, în august anul trecut, Bongino a adăugat: „Lucrăm la curățarea lor pentru a ne asigura că aveți o versiune îmbunătățită și vom oferi și originalul, ca să nu creadă nimeni că au fost șmecherii".

Raportul final al Inspectorului General precizează: „În jurul orei 22:39, un agent corecțional neidentificat pare să urce scările nivelului L, reapărând în câmpul camerei la ora 22:41".