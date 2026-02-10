Jumătate dintre minori sunt contactați de străini pe internet. Studiul îngrijorător care arată de ce ar trebui interzise rețelele sociale pentru copii

Realitatea digitală a minorilor din România la finalul anului 2025 este marcată de cifre alarmante, conform celui mai recent sondaj realizat de organizația Salvați Copiii. Studiul arată că șase din zece copii cu vârste între 12 și 17 ani au fost martori la episoade de cyberbullying, fenomenul devenind o prezență constantă în viața lor cotidiană.

Mai grav, aproape jumătate dintre respondenți afirmă că au fost contactați online de persoane necunoscute, iar aproximativ 30% dintre aceștia mărturisesc că au fost puși în situații deranjante sau profund inconfortabile.

Profiluri publice și lipsa controlului parental

Deși utilizarea rețelelor sociale este aproape universală, inclusiv pentru grupa de vârstă 12-14 ani, siguranța datelor este precară. Peste o treime dintre minori dețin profiluri publice, accesibile oricui, fapt ce sporește riscul interacțiunilor nepotrivite. Cercetarea scoate la iveală un vid de supraveghere:

- 66% dintre copii nu au nicio limită de timp pentru navigarea online,

- aproape 80% au acces nelimitat la site-uri, aplicațiile de control parental fiind o raritate în familiile din România.

Conținutul toxic: De la pariuri online la provocări periculoase

Expunerea la conținut problematic este o altă problemă majoră identificată de organizație. Aproape 68% dintre copii declară că au întâlnit materiale înfricoșătoare sau nepotrivite, în timp ce trei sferturi dintre ei sunt bombardați constant cu reclame la pariuri și jocuri de noroc.

De asemenea, publicitatea la alcool și nicotină ajunge cu ușurință la adolescenți. Un fenomen îngrijorător este cel al „provocărilor" (challenges) periculoase, vizibile pentru 60% dintre copii, unii dintre aceștia recunoscând că participă la astfel de trenduri pentru a se integra în grup.

Tăcerea victimelor: Doar 5% dintre copii cer ajutorul adulților

Poate cel mai tulburător aspect al studiului este izolarea copiilor în fața riscurilor. Deși majoritatea sunt speriați de ceea ce văd online, doar un procent infim de 5% aleg să ceară ajutorul unui adult. Aproape un sfert dintre copii recunosc că își ascund activitatea online față de părinți, fenomen mai pronunțat în rândul băieților de peste 15 ani.

„Când șase din zece copii ajung să creadă că hărțuirea online face parte din viața lor de zi cu zi, vorbim despre o copilărie în care riscul nu mai sperie, ci se banalizează. În spatele acestor cifre sunt copii care se simt singuri, expuși și neprotejați. Ei nu au nevoie să se descurce singuri într-un spațiu care le poate face rău, ci de adulți, instituții și platforme care să își asume, cu adevărat, responsabilitatea pentru siguranța lor", a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii România.

Propuneri legislative dure: Interdicții sub 13 ani

În contextul în care linia de raportare esc_Abuz a înregistrat peste 97.000 de materiale de exploatare sexuală a minorilor, organizația solicită măsuri legislative urgente. Salvați Copiii recomandă interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și condiționarea accesului pentru cei între 13 și 15 ani doar cu acordul explicit al părinților.

De asemenea, se cer sancțiuni dure pentru platformele care nu verifică vârsta utilizatorilor și introducerea educației digitale obligatorii în școli.

Divergențe la nivel înalt: Interdicție sau educație?

Datele sondajului alimentează o dezbatere aprinsă între oficialii români. În timp ce consilierul prezidențial Sorin Costreie susține reglementarea prin vârstă combinată cu educația, șeful DSU, Raed Arafat, cere intervenții legislative imediate, considerând că s-a ajuns „la ceasul al 12-lea".

Pe de altă parte, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, se opune interdicțiilor, avertizând că acestea ar putea împinge minorii spre utilizarea platformelor „pe ascuns", fără nicio formă de protecție sau îndrumare.