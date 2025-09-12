Alexandru Nazare la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"
Postat la: 12.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul de Finanțe al României, Alexandru Nazare, se află, în perioada 11-13 septembrie 2025, într-o vizită de lucru la Washington, anunță un comunicat transmis de Ministerul de Finanțe.
Scopul vizitei este "de a consolida dialogul economic și financiar cu partenerii americani și de a atrage noi investitori în sectoare-cheie pentru România, cum ar fi: energia, infrastructura sau tehnologia. Agenda vizitei cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai mediului financiar-bancar, cu instituții guvernamentale și cu potențiali investitori", precizează comunicatul Ministerului de Finanțe.
„Vizita la Washington D.C. are o miză strategică, fiind un pas esențial în cultivarea unor relații solide cu administrația americană și cu principalii actori financiari de pe Wall Street. Prin acest dialog direct și substanțial, ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani. Atragerea de investiții pe termen lung și consolidarea cooperării economice bilaterale sunt piloni fundamentali pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. Suntem încrezători că această misiune va deschide noi căi de finanțare și va contribui la creșterea economică a României", a transmis ministrul Nazare.
Ministrul român are programate discuții "cu mari finanțatori americani, interesați de oportunitățile de investiții pe care le oferă economia românească". De asemenea, agenda include întâlniri la Departamentul de Comerț al SUA. "Aceste discuții vizează explorarea modalităților prin care România poate accesa resurse importante pentru dezvoltare și proiecte de investiții, bazate pe o cooperare bilaterală solidă", precizează Ministerul de Finanțe.
