Conflict de interese la vârful Ministerului Culturii: ministrul care contestă o instituție pe care o conduce

András István Demeter, actualul ministru al Culturii, se află într-o situație de conflict de interese evident, ca urmare a faptului că este parte într-un proces împotriva Ministerului Culturii, instituția pe care o conduce în prezent.

În același timp, ministrul Demeter promovează o inițiativă de desființare a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" și de unificare a acestuia cu Teatrul „Ambasadorii", sub o nouă denumire instituțională.

Această măsură ar presupune dizolvarea unei instituții de repertoriu cu tradiție de peste 70 de ani, în favoarea unei structuri noi, de proiecte, fără garanții de continuitate artistică sau juridică. Problema centrală este că ministrul care decide asupra viitorului Operetei este același care a contestat în instanță concursul de management al acestei instituții - un concurs finalizat și validat legal.

Prin urmare, orice intervenție administrativă asupra TNOMID, în actualul context, poate fi interpretată drept o decizie cu implicații personale, nu doar instituționale.

Este esențial ca Ministerul Culturii să ofere garanții de transparență, imparțialitate și legalitate în toate deciziile care privesc rețeaua națională de instituții de spectacol, iar cultura română să nu devină terenul unor rivalități sau interese politice.