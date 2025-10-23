Se digitalizează cu adevărat ANAF sau doar pe hârtie? Alexandru Nazare iese la atac după criticile Olguței Vasilescu

ANAF dispune în prezent de un software avansat care integrează 11 baze de date și utilizează inteligență artificială, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Sistemul, deja funcțional, permite analiza riscurilor și identificarea automată a neregulilor, fiind folosit ca instrument central în activitatea de control a Fiscului.

Nazare a arătat că este încă foarte mult de lucru în privinţa digitalizării administraţiei fiscale, subliniind că hub-ul de digitalizare, aşa cum a spus încă de la preluarea mandatului, nu este un proiect extrem de avansat. „Am spus foarte clar. Dar ţintim, bineînţeles, să avem finalizate toate jaloanele pe care le avem asumate în PNRR în iunie 2026 şi până la finalul anului 2026 să terminăm integral tot procesul de digitalizare al ANAF şi vom face acest lucru. Şi cred că e foarte important acest mesaj", a declarat ministrul. Acesta a afirmat că în prezent există un soft funcţional care reuneşte 11 baze de date şi care reprezintă astăzi baza multor acţiuni pe care le face ANAF.

„Este un soft care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligenţa artificială, este state-of-the-art, nu era folosit, acum este folosit, este finalizat. E folosit şi de alte administraţii fiscale din Europa şi este foarte util şi construim pe baza lui, pentru că are nişte indicatori de risc, acei indicatori de risc se suplimentează astfel încât gama, plaja de indicatori de risc să ajungă suficient de largă şi complexitatea căutărilor pe care le face să fie din ce în ce mai mare", a explicat ministrul Finanţelor Publice.

Primarul municipiului Craiova și președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa ANAF, acuzând instituția că blochează procesul de digitalizare prin cerințe birocratice absurde. „Totul pleacă de la instituţii. Ce părere să avem în condiţiile în care ANAF, mai nou, ne cere printr-un ordin de ministru, să facem referate de necesitate pentru fiecare filă de buget", a arătat aceasta. Potrivit primăriţei, solicitarea Fiscului "înseamnă mii de documente, mii de hârtii care eventual ar putea să fie în format digital", care nici măcar nu sunt transmise ANAF, ci sunt stocate în primării.