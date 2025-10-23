Prostia la putere! Robert Negoiță le răspunde locuitorilor îngrijorați că a construit drumuri peste magistrale de gaz: „Nu strada noastră e pe țeava lor, țeava lor e sub strada noastră"

Robert Negoiță le-a reproșat cetățenilor care i-au pus întrebări despre dezvăluiri făcute de Recorder despre acele drumuri construite în Sectorul 3 peste magistrale de gaz că au venit cu „temă" și a cerut Transgaz să închidă drumurile dacă există pericol, potrivit unei filmări distribuite pe „Grup de Inițiativă Civică Pallady" și citat de B365.

Potrivit unei investigații Recorder publicate luni, la ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz. Miercuri, în cadrul uneia dintre întâlnirile regulate pe care le are cu cetățenii din Sectorul 3, Robert Negoiță a fost luat la întrebări de locuitorii îngrijorați de riscul unor posibile fisuri ale conductelor care să ducă la o tragedie. „Au venit aici cu o temă și nu mă lasă să vorbesc", spune Negoiță despre cei care-l întrebau, potrivit filmării postate pe Facebook. „Drumurile astea au fost aici dintotdeauna", spune Negoiță, moment în care este întrerupt de cetățeni care îi spune „nu e adevărat, a fost porumb, stau aici de atâția ani."

„Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea nici a dumneavoastră", spune Negoiță în timp ce unii cetățeni încep să râdă. Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului, potrivit anchetei Recorder. Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Negoiță a trecut însă și peste legi, și peste notificările Transgaz și a dat ordin ca șoselele să fie construite peste magistrale, notează Recorder, adăugând că Transgaz a și dat în judecată Primăria Sectorului 3 anul acesta. Un om din interiorul Primăriei Sectorului 3 a spus pentru Recorder că Negoiță a sfidat cu bună știință avertismentele specialiștilor. „Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector", spune avertizorul de integritate. Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, de teama răzbunării primarului PSD despre care a spus că nu-l atinge nicio instituție a statului.