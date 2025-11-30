Piperea își anunță ieșirea înainte de congresul AUR: "Urmează să revin la statulul de neimplicat politic"

Avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, anunță că vrea să revină la statulul de om neimplicat politic. Decizia vine fix cu câteva ore înainte de alegerile din AUR, care vor avea loc la Alba Iulia. Formațiunea îl va alege președinte pe George Simion, unic candidat.

"Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă abrupt către revenirea la matca mea de avocat, profesor și om simplu, neimplicat politic. Rămâne, foarte probabil, ca 'influența' noastră asupra politicului să se facă doar prin vot sau presiune social-economică. Și, cu smerenie zic, prin unele idei pe care le mai facem publice, din când în când, mai precis, când legacy și social media nu apucă să ne arunce dincolo de zidurile cetății, pentru delict de opinie".

Alegerile pentru șefia AUR au loc, duminică, la Alba Iulia. George Simion este unicul candidat la președinția partidului. Pe 30 septembrie, Biroul Naţional de Conducere al AUR a decis convocarea Congresului la Alba Iulia pentru că acolo este "locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor".

În urma procesului intern de vot desfăşurat în perioada 24 - 27 noiembrie, Petrişor Peiu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, prin intermediul platformei electronice a partidului. În cursa pentru şefia CNC al AUR s-au mai înscris Gheorghe Piperea şi Sorin Muncaciu.

În aceeaşi perioadă au fost aleşi şi vicepreşedinţii partidului. Aceştia sunt: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Guşă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Şerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu şi Nicolae Vlahu.

Pentru a se înscrie în competiţia internă, fiecare dintre candidaţii la o funcţie de conducere (preşedinte al partidului şi pentru celelalte organe de conducere) are cel puţin 100 de susţinători, la care se adaugă alţi 20 de parlamentari sau europarlamentari, prevede regulamentul AUR.