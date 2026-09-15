Rareș Bogdan îl provoacă pe Bolojan: "Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu protestarii!"

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan îl provoacă pe Ilie Bolojan să coboare din sediul Guvernului și să meargă în Piața Victoriei pentru a discuta cu protestatarii. Premierul Ilie Bolojan se află în biroul său de la Guvern.

"Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!!

Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români! Puteți înțelege ce înseamnă să te uiți în zare, căutând o lumină de care să te agăți, și să zărești doar nepăsare, ignoranță și nimicnicie? Puteți pricepe ce se află în inima unui părinte care vrea să-și așterne copiii pe cale, așa cum au văzut ei că se poate, și să-i fie închisă gura care plânge de niște contabili fără inimă, prizonieri ai unor orgolii personale, fără legătură cu țara? Țara pe care și ei, ciobanii, au ridicat-o!

Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu ca vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum. Dumnezeu să vă apere și să vă binecuvânteze pentru sufletul vostru curat!", scrie Rareș Bogdan.