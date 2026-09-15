Diana Șoșoacă îi cheamă pe oameni în stradă: „Ocupați Bucureștiul! România, ieșiți în stradă!"

Diana Şoşoacă, europarlamentar, îi cheamă pe români în stradă, la protest. „Ocupați Bucureștiul", e îndemnul lansat de Șoșoacă.

„România, ieși în stradă! Ocupați Bucureștiul! Nu intrați în țarcuri! În țarcuri să stea boii de la putere. Azi e ziua democrației! Care democrație cu jandarmi care bat protestatari? Jos cu dictatura! Libertate!

Nu vă duceți după fenta infiltraților: nu părăsiți Piața Victoriei! Nu plecați, cum ați făcut mereu de v-au distrus manifetațiile! Mulți membri SOS sunt în stradă. Ceilalți unde sunteți? Ieșiți în stradă!", a scris Șoșoacă, pe Facebook.

Noi incidente se înregistrează marţi în contextul protestului din Piaţa Victoriei, mai multe persoane încercând să blocheze circulaţia maşinilor pe Şoseaua Nicolae Titulescu şi în zona Pasajului Victoriei, relatează Agerpres. Jandarmeria Capitalei a anunţat că au fost folosite, punctual, gaze lacrimogene, după ce unii dintre participanţii la protestul din Piaţa Victoriei au exercitat presiuni asupra cordonului de ordine.

Mai multe persoane care participă, marţi, la protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei s-au îmbrâncit cu jandarmii şi au aruncat obiecte către aceştia. Circulaţia în zonă a fost oprită, iar pentru îndepărtarea persoanelor care au recurs la violenţe jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Ulterior, grupuri de protestatari au blocat străzile adiacente şi pasajul Victoria.

Ciobanii s-au adunat marţi dimineaţa în jurul orei 8:00 în zona Muzeului Antipa din Capitală, mobilizarea pentru protest fiind făcută prin intermediul reţelelor sociale, iar unul dintre iniţiatori este Ionică Sterp (Ciobanul Ionică).

Reprezentanţi ai ciobanilor au depus o listă de revendicări la Palatul Victoria. Nemulţumirea oierilor este determinată, în principal, de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicţia privind exportul de ovine şi caprine din România către ţările terţe până la 31 decembrie 2026, menţinând totodată, interdicţia pentru livrările către statele-membre ale Uniunii Europene.