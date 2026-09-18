Fostul șef al spionilor români cere ca Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European: "Nu mai este loc pentru ambiguități"

Silviu Predoiu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European după ce a fost nominalizat de Nicușor Dan la funcția de premier.

Fostul șef al spionilor români spune că în opinia sa alegerea președintelui României nu este cea corectă, avertizând că sunt mulți care gândesc la fel ca el.

„România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles". Astfel, demisia din Parlamentul European ar fi primul gest pe care îl poate face Siegfried Mureșan pentru a câștiga încrederea clasei politice de la București.

„Personal, nu cred că domnul Siegfried Mureșan poate reprezenta soluția pentru criza noastră guvernamentală. Si sunt convins că sunt mulți ca mine. Dar, dacă, totuși, vrea să încerce să ne convingă, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest simplu: să demisioneze ACUM din Parlamentul European.

După bâlba cu «am nevoie de timp de gândire», deși era candidatul PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier încă din 26 iunie, nu mai este loc pentru ambiguități. România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles. Altfel, joaca de-a premierul desemnat pare mai degrabă un exercițiu de imagine și un rând nou în CV decât asumarea reală a unei responsabilități", a scris Predoiu pe Facebook.

Sorin Grindeanu, după nominalizarea lui Siegfried Mureșan

Sorin Grindeanu spune că reacțiile venite chiar din partea PNL și USR îi dau impresia că europarlamentarul a fost propus „ca să fie făcut de râs".

„Am văzut reacțiile unor oameni neimplicați politic și care au fost la fel de surprinși și de dezamăgiți ca și mine. Dar ce mă miră e următorul lucru. M-am uitat și la reacțiile celor din USR și PNL. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs. Eu nu pot să cred altceva după ce am văzut reacțiile lor.

Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire?.

Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie, și nu din România.

Se antrenează acest domn Siegfried Mureșan de vreo trei luni, de când l-au propus PNL și USR ca prim-ministru. Se antrenează pe Facebook. Ne-a inundat cu postări ...și el deja pare că gâfâie, că nu e pregătit", a spus Sorin Grindeanu.

Bolojan: Ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României.

"Prin propunerea ca Siegfried Mureşan să fie premierul României, ţara noastră are şansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă şi ferm proeuropeană. Siegfried Mureşan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României şi cu o solidă anvergură europeană", a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele PNL, premierul demis Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat.

"Mă bucur că preşedintele Nicuşor Dan şi-a asumat această direcţie prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va propune Parlamentului o echipă puternică şi un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare şi aşteptărilor privind reformarea şi modernizarea României".

"Rămâne prima opţiune pentru mine"

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

"Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial", a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă.

Reacția lui Mureșan

La scurt timp, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România are nevoie de guvern funcţional, fiind necesare mai multe decizii.

"Am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional", a afirmat preşedintele.

"Mă bucur că Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea", a mai transmis şeful statului, adăugând că, indiferent cum se va ieşi din criză "România va rămâne pe traseul pro-occidental".