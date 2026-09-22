Ionuț Vulpescu a avut întâlniri cu patriarhii din Cairo și un apel pentru protejarea minorităților creștine

Deputatul PSD Ionuț Vulpescu, în calitatea sa de președinte al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO), a efectuat o vizită oficială în Egipt, unde s-a întâlnit cu doi dintre cei mai importanți lideri religioși ai lumii creștine și a participat la o conferință internațională dedicată dialogului dintre politică și religie, potrivit unui comunicat.

În cadrul turneului de la Cairo, fostul ministru al Culturii a fost primit de Preafericitul Teodor al II-lea, Patriarhul Greco-Ortodox al Alexandriei și al întregii Africi, o instituție cu o istorie de peste două milenii ce își trage originile de la Sfântul Evanghelist Marcu.

Ulterior, delegația parlamentară condusă de Vulpescu s-a întâlnit la Catedrala Coptă cu Papa Tawadros al II-lea, conducătorul spiritual al Bisericii Ortodoxe Copte. Discuțiile s-au concentrat pe situația comunităților creștine minoritare din zonele de conflict și pe sprijinul concret pe care legislativele naționale îl pot oferi acestora.

La Conferința Internațională de la Cairo, organizată în colaborare cu Uniunea Interparlamentară, Ionuț Vulpescu a susținut un discurs axat pe punerea în aplicare a Declarației de la Helsinki a AIO, adoptată în vara acestui an.

Vulpescu a declarat că protejarea minorităților religioase persecutate nu trebuie să rămână doar la stadiul de compasiune sau sprijin umanitar, ci trebuie tradusă în politici publice și legi ferme.

El a mai arătat că spațiul egiptean demonstrează că prioritizarea păcii și conviețuirea între credințe diferite (creștină, musulmană, iudaică) reprezintă un model de toleranță necesar lumii contemporane.

„Adevăratul test al unei civilizații nu este felul în care se poartă cu cei suficient de puternici încât să se apere singuri, ci felul în care se poartă cu cei vulnerabili. Trebuie să ascultăm comunitățile religioase înainte de a deveni victime și să ne asigurăm că generațiile viitoare nu vor mai moșteni alte monumente ale suferinței", a spus Ionuț Vulpescu în intervenția sa.