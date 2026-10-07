Bătaia la suveraniști - George Simion explică de ce a fost exclus Marius Lulea din AUR: „Era prea european"

Marius Lulea, fondator al AUR, a fost exclus din partid pentru că era prea european, conform mai multor declarații ale lui George Simion, care a insinuat că nu știe ce l-a determinat pe cel pe care "îl considera prieten" să adopte această poziție, dar că "îi va determina și pe alții" din AUR să adopte această poziție, de "pro-european" în detrimentul "patriotismului".

"Voia federalizarea Europei, voia trecerea la euro, voia Mercosur", a declarat șeful AUR la emisiunea "Dezacorduri de pace" de la TVR. Simion a spus că, astfel, Lulea intra în divergență cu ceea ce își doresc membrii AUR. Scandalul din AUR a început marți, 6 octombrie, după ce liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că Marius Lulea nu mai este membru al AUR pentru că nu și-a plătit cotizația.

„Din câte am înțeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat și eu ieri (luni - n.r.) care este situația, se pare că domnia sa nu a plătit cotizația pentru o perioadă mai mare de un an și, din acest motiv, (...) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înțeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat și în cazul lui Marius Lulea", a precizat Peiu, la Parlament, într-o conferință de presă.

Anterior, Dan Dungaciu afirmase, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni de luni, că Marius Lulea nu mai este nici măcar membru AUR. Ulterior, Lulea a spus că ar fi cel puțin „ilegal ca într-un partid să fie eliminat cineva, fără ca el să știe, pentru libertatea de exprimare". Senatorul AUR Cristina Dumitrescu a explicat că, în momentul în care cineva nu-și mai plătește cotizația, se consideră de drept că nu mai este membru.

„Nu avem obligația să-i anunțăm, din moment ce ei nu au mai plătit, fiind clar că ei nu își mai doresc să fie membri. Și atunci nu trebuie să fie anunțat cineva în momentul în care nu a mai plătit cotizația că nu mai este membru de drept", a arătat Cristina Dumitrescu. Marius Lulea contestă această poziție. „Am primit un email fără nicio valoare juridică, prin care confirmă că au primit banii, dar că ei mi-i vor da înapoi. Fără semnătură, fără decizie, fără parcurgerea etapelor necesare, fără să știe statutul, doar o declarație pur și simplu", a transmis Lulea.

Acesta susține că o decizie politică a conducerii actuale nu poate substitui procedurile prevăzute de statut. „Asta nu ține loc de respectarea legii și a Constituției, a statutului partidului și nu anulează faptul că sunt președintele fondator al formațiunii. Adică o decizie politică nu poate întoarce fapte petrecute și existente juridic", a mai afirmat Lulea. După ce fondatorul partidului a demonstrat că și-a achitat cotizația demontând afirmațiile actualei conduceri privind motivul pentru care a fost exclus, miercuri Secretariatul General al AUR i-a transmis că îi restituie banii plătiți drept cotizație, pe motiv că acesta în prezent nu mai are calitatea de membru al partidului.

Lulea a fost anunțat de AUR, prin e-mail, că i se vor restitui banii plătiți drept cotizații pentru că oricum nu mai era membru AUR. Emailul nu indică însă data la care Lulea și-ar fi pierdut calitatea de membru, actul prin care s-a produs acest lucru sau articolul din statut care a stat la baza deciziei. Partidul îl avertizează pe Lulea că nici eventualele plăți ulterioare nu vor mai fi considerate cotizații, ci vor putea fi tratate drept donații.