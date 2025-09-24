Butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite și camere video în spitale. Proiectul a fost adoptat de Parlament
Postat la: 24.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite, astfel încât să nu se mai poată repeta cazuri precum cel al Alexandrei, tânăra gravidă care a murit în august 2023 în Maternitatea Botoșani.
Totodată, toate spitalele publice și private vor fi obligate să aibă sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU, după ce a primit votul final în Parlament proiectul inițiat de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună. Legea merge la Președinție spre promulgare.
„Într-o țară normală, nu ar fi fost nevoie de proiectul adoptat astăzi. Dacă ANMCS ar fi fost o instituție funcțională, ar fi trebuit să avem butoane de panică și camere video în fiecare compartiment de primiri urgențe și ATI. ANMCS acreditează însă spitale, an de an, fără să fie respectate standardele minime de siguranță pentru pacient, ceea ce este un lucru foarte grav. Proiectul adoptat astăzi sprijină pacienții și medicii deopotrivă", declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.
Pe de o parte, toate unitățile sanitare publice și private cu paturi vor fi obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon destinat internării pacienților. Butoanele de panică se vor instala într-un loc accesibil pacienților, astfel încât să permită semnalarea rapidă a unei urgențe medicale sau a unei situații de pericol iminent către personalul medical și de securitate al spitalului.
„Astfel de butoane de alarmare vor indica și timpul de intervenție de la momentul în care un pacient este în nevoie până la momentul când este ajutat. Din păcate, suntem în situația în care trebuie să facem asta prin lege", adaugă Emanuel Ungureanu.
Pe de altă parte, toate unitățile sanitare publice și private care dețin secții/compartimente de ATI și/sau UPU vor fi obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare sisteme de supraveghere video în aceste zone. Camerele video vor fi amplasate astfel încât să asigure monitorizarea continuă a activităților medicale și a pacienților, fără a compromite intimitatea acestora, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și drepturile pacientului. Înregistrările video se vor stoca în condiții de siguranță cibernetică ridicată pe o perioadă de minimum 3 zile și maximum 60 de zile și pot fi accesate exclusiv de către personalul autorizat, desemnat de comitetul director al unității sanitare.
„Vă aduceți aminte incidentul de la Spitalul Sf. Pantelimon, când niște asistente au început să filmeze, pe ascuns, medici care ar fi curmat, fără drept, viața unor pacienți? Procurorii nu au găsit camere de supraveghere, care ar fi arătat clar ce s-a întâmplat acolo. Este nevoie de sisteme de monitorizare video pentru ca un comitet director al spitalului să poată controla, în mod obiectiv, calitatea actului medical. Camerele ce vor fi montate nu vor fi un fel de Big Brother, ci vor fi prietenoase cu cei care își fac treaba", conchide deputatul USR Emanuel Ungureanu.
