Crin Antonescu îl laudă pe Nicușor Dan după discursul critic la UE și atacă dur "haita bolșevică" pretins reformatoare
Postat la: 09.05.2026 |
Crin Antonescu, fost președinte al PNL și fost candidat susținut de PSD și PNL la alegerile prezidențiale din 2025, a reacționat la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan de Ziua Europei, afirmând că mesajul transmis de la Cotroceni i-a produs „o plăcută surprindere".
Antonescu a salutat faptul că președintele a vorbit despre greșelile Uniunii Europene, într-un discurs în care Nicușor Dan a spus că Europa a greșit atunci când a renunțat la energia nucleară și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, când și-a neglijat industria de apărare și când a fixat ținte de mediu care au afectat industria grea.
„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei", a scris Crin Antonescu pe Facebook.
Fostul lider liberal a legat discursul de Ziua Europei de alte poziționări recente ale lui Nicușor Dan. El a invocat răspunsul dat de președinte la o întrebare despre DNA în perioada în care instituția era condusă de Laura Codruța Kovesi, dar și modul în care președintele gestionează actuala criză politică.
„Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi, răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț, împreună cu faptul că nu s-a conformat «ordinelor» isterice ale haitei bolșevice pretins «reformatoare» sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut", a afirmat Crin Antonescu.
Comentariul vine după ce Nicușor Dan a declarat, la Palatul Cotroceni, că România va avea un guvern pro-occidental „într-un termen rezonabil", după un prim set de discuții cu liderii partidelor pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale. Președintele a spus că există acord pe marile direcții, inclusiv OECD, SAFE, PNRR și traiectoria fiscală a României.
În aceeași postare, Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa celor care îl critică în mediul online. Fostul președinte al PNL susține că nu îi consideră „boți", ci „idioți reali", acuzându-i de lipsă de argumente și de ură.
„În atenția celor care se năpustesc cu injurii, lipsite și acelea de imaginație, fără nicio urmă de argument, de rațiune sau, Doamne ferește!, de politețe: eu nu vă consider «boți», ci idioți reali, în carne și oase, cu minte puțină și ură enormă", a scris Antonescu.
El a continuat în același registru, afirmând că asemenea reacții nu îl mai enervează și nu îl mai deprimă. „Vă puteți desfășura în continuare, atâta puteți, asta e bucuria voastră și contribuția voastră la o Românie «modernă», ca polul lui Bolojan. Dar trebuie să știți că nu mă enervează, nu mă deprimă, nu mă mai dezgustă. Și nici despre tristețe nu mai poate fi vorba", a mai transmis fostul lider liberal.
Crin Antonescu a încheiat postarea cu o referire la Cristian Tudor Popescu, pe care îl critică pentru o comparație între Traian Băsescu și Nicușor Dan. „După ce l-am văzut pe CTP afirmând că Băsescu a făcut cel mai puțin rău României, în zece ani, și Nicușor Dan cel mai mult rău, într-un an, nu mai pot fi trist pentru ce postează unul, o mie sau un milion de imbecili oarecare", a scris Antonescu.
