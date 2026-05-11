Primarul din Slatina, chemat la Parchet și anunțat că e urmărit penal: Mario De Mezzo are calitatea de suspect

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost citat luni la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, unde procurorii i-au adus oficial la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează incidentele petrecute în luna ianuarie la sediul SC Ecumenic Funerar SA, societatea care administrează cimitirul Strehareți.

Potrivit sursei citate, edilul a fost chemat pentru a da explicații în legătură cu acțiunile desfășurate la sediul societății, însă a ales să își rezerve dreptul la tăcere. Mario De Mezzo a părăsit sediul Parchetului la scurt timp după ce i-au fost prezentate acuzațiile. Dosarul penal a fost deschis după o intervenție în forță la sediul firmei Ecumenic Funerar SA. Conform informațiilor apărute în cauză, primarul ar fi venit însoțit de funcționari publici și polițiști locali și ar fi pătruns în incinta societății invocând o hotărâre a Consiliului Local. Documentul ar fi fost însă folosit în condițiile în care, potrivit datelor din dosar, nu avea viza de legalitate necesară.

Acuzații de abuz în serviciu și violare a sediului profesional

Plângerea penală depusă împotriva primarului și a colaboratorilor săi descrie un episod tensionat, cu acuzații de presiuni și comportament abuziv. Mario De Mezzo este acuzat că ar fi forțat intrarea în birouri și că l-ar fi agresat verbal pe administratorul societății, Marin Iliuță, pe care l-ar fi amenințat cu evacuarea și rezilierea contractului. În același context, polițiștii locali care l-au însoțit pe primar, aflați sub coordonarea lui Cristinel Rădoi, sunt acuzați că ar fi bruscat un angajat al societății și l-ar fi supus unei percheziții corporale fără mandat. În urma conflictului, administratorul firmei, Marin Iliuță, a avut nevoie de intervenția cadrelor medicale. Acesta a fost preluat de un echipaj al Ambulanței și transportat la spital.

Instanța a respins demersul Primăriei privind evacuarea

În paralel cu ancheta penală, disputa dintre Primăria Slatina și societatea care administrează cimitirul Strehareți a ajuns și în instanțele civile. O cerere de evacuare a firmei, formulată pe calea ordonanței președințiale și strămutată la Tribunalul Dolj, a fost respinsă definitiv. Magistrații au considerat solicitarea ca fiind neîntemeiată și au arătat că nu există o hotărâre judecătorească definitivă care să permită o asemenea măsură asupra cimitirului Strehareți. Ancheta penală vizează, potrivit informațiilor disponibile, posibile infracțiuni de violare a sediului profesional și abuz în serviciu. Mario De Mezzo beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.