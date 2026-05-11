Primarul De Mezzo l-a bătut pe secretarul municipiului Slatina după ce l-a înjurat și l-a spurcat. A fost salvat de viceprimăriță

Actualul primar Mario De Mezzo l-a bătut, în această dimineaţă, pe secretarul general al localităţii, Ion Mihai Idita, confirmă surse din cadrul Primăriei Slatina.

Incidentul s-a produs în această dimineaţă, în jurul orei 9.30, când De Mezzo a venit în biroul secretarului idita pentru a discuta despre un amendament pe care doreşte grupul PSD să-l iniţieze, în cadrul şedinţei Consiliului Local, programată să se desfăşoare astăzi de la ora 16.30.

Primarul şi secretarul au intrat într-un conflict de opinii şi de acolo discuţia a degenerat, iar De Mezzo a început să folosească expresii şi cuvinte obscene. Sursele citate confirmă că derapajul a fost auzit şi de alţi angajaţi ai Primăriei.

În încercarea de a scăpa de furia actualului edil, secretarul s-a refugiat în baie, sperând că De Mezzo se va calma. Acest lucru nu s-a întâmplat! Ba, mai mult, l-a urmărit la baie pe Idita şi a început să-l îmbrâncească şi să-l lovească în mod repetat, în piept, continuând să-l înjure.

Scăparea secretarului a fost viceprimăriţa Mădălina Văle, care a apărut în zonă. De teama martorilor, Mario De Mezzo şi-a încetat agresiunea. Aceleaşi surse au confirmat că Ion Mihai Idita va formula o plângere penală împotriva edilului.